В Україну з окупованих територій повернули 9 дітей з родинами

Про це повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини та голова волонтерської організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Повернули ще 9 дітей з російської окупації. І це не просто цифра, це цілих 5 родин. Усього станом на сьогодні наша організація врятувала 324 дитини, з них - 88 сиріт", - йдеться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що частина сімей виїхала через сильні обстріли, інші повернулись в Україну через те, що російські окупанти могли відправити дітей у російські табори, з яких вони не завжди поверталися додому.

За словами врятованих дітей, на окупованих територіях школярів з 6 класу змушують, не залежно від статі, вступати в "Юнармію", а учнів 10 та 11 класів відправляють до кадетського корпусу. Там їх навчають стріляти з автоматів, керувати БПЛА, рити окопи тощо.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.

14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.

16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.

20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.

24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.

11 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути родини з 5 дітьми, а також 18-річну сироту на підконтрольну Україні територію.