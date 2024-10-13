Вчинок Гнезділова є публічним злочином, який має каратись законом, - майор ЗСУ Трегубов
Майор ЗСУ Віктор Трегубов переконаний, що Сергій Гнезділов, який самовільно залишив військову частину, має понести покарання згідно з законодавством України
Про це він заявив в етері Еспресо.
"Потрібно розібратись в деяких речах й чітко та недвозначно імплементувати закон. Всім варто розуміти, що вчинок Сергія Гнезділова - це злочин. Це публічно-демонстративний злочин, який має каратись згідно з законом. Те, що роблять проповідники ухилянтів теж злочин. Усі ці злочини ведуть до одного - загибелі українців. Усі ці злочини, на мою думку, мають зустріти максимальну жорстку реакцію. Мені здається, що вже досить вимірювати соціальними опитуваннями про те, як суспільство ставиться до виконання закону. Нам вже не варто точно зʼясовувати подобається чи не подобається закон. Є обовʼязок і закон, а їх потрібно виконувати", - наголосив Трегубов.
За словами військовослужбовця, всі громадяни мають дотримуватись законів й виконувати свій громадянський обовʼязок.
"Якщо тобі не подобається закон, то це твої проблеми. Якщо ти хочеш втекти від нього, то це знову ж твої проблеми. Якщо ти хочеш вчинити злочин і порушити закон, то ласкаво просимо до тюрми. Інших варіантів у нас немає й не має бути", - додав він.
- Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.
- "У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.
- Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.
- 25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.
- ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру. Водночас сам військовий сказав, що готовий повернутися на службу, коли буде чітко встановлено її терміни.
- У п'ятницю, 11 жовтня, суд у Києві обрав запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова, якого підозрюють у дезертирстві. Його відправили під варту на 60 діб
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