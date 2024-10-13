Вчинок Гнезділова є публічним злочином, який має каратись законом, - майор ЗСУ Трегубов

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Потрібно розібратись в деяких речах й чітко та недвозначно імплементувати закон. Всім варто розуміти, що вчинок Сергія Гнезділова - це злочин. Це публічно-демонстративний злочин, який має каратись згідно з законом. Те, що роблять проповідники ухилянтів теж злочин. Усі ці злочини ведуть до одного - загибелі українців. Усі ці злочини, на мою думку, мають зустріти максимальну жорстку реакцію. Мені здається, що вже досить вимірювати соціальними опитуваннями про те, як суспільство ставиться до виконання закону. Нам вже не варто точно зʼясовувати подобається чи не подобається закон. Є обовʼязок і закон, а їх потрібно виконувати", - наголосив Трегубов.

За словами військовослужбовця, всі громадяни мають дотримуватись законів й виконувати свій громадянський обовʼязок.

"Якщо тобі не подобається закон, то це твої проблеми. Якщо ти хочеш втекти від нього, то це знову ж твої проблеми. Якщо ти хочеш вчинити злочин і порушити закон, то ласкаво просимо до тюрми. Інших варіантів у нас немає й не має бути", - додав він.