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Верещук закликала українців не брати участі у "виборах" Путіна й за змоги виїхати з ТОТ

15 березня, 2024 п'ятниця
10:29
Суспільство Ірина Верещук

Віцепрем'єрка України, очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах президента РФ

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Посадовиця порадила всіляко уникати участі у псевдовиборах, а тим паче не допомагати окупантам у їхньому проведенні. Натомість Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і нагадала, що пункт пропуску Колотилівка – Покровка працює щодня.

Віцепрем'єрка наголосила, що жодні права, свободи, міжнародні правила і конвенції на тимчасово окупованих територіях не діють. Там немає будь-яких міжнародних організацій.

"Тому якомога менше контакту з окупаційною владою і якомога швидше намагатися евакуюватися. Окупанти можуть обирати собі кого завгодно і що завгодно розповідати у своє виправдання. Головне – щоб українські громадяни всіляко уникали участі у цьому фарсі", – резюмувала Верещук.

  • Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
  • З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
  • 14 березня МЗС України закликало міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на "вибори" Путіна на ТОТ. Також Україна закликає іноземні медіа не називати фейкове волевиявлення виборами.
  • Британія в ОБСЄ заявила, що засуджує "вибори" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України й ніколи не визнає їхніх результатів, зокрема, тому що вони суперечать Статуту ООН.
Теги:
Україна
вибори в Росії
Війна з Росією
окуповані території
Ірина Верещук
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