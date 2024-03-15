Верещук закликала українців не брати участі у "виборах" Путіна й за змоги виїхати з ТОТ

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Посадовиця порадила всіляко уникати участі у псевдовиборах, а тим паче не допомагати окупантам у їхньому проведенні. Натомість Верещук закликала українців виїжджати з ТОТ і нагадала, що пункт пропуску Колотилівка – Покровка працює щодня.



Віцепрем'єрка наголосила, що жодні права, свободи, міжнародні правила і конвенції на тимчасово окупованих територіях не діють. Там немає будь-яких міжнародних організацій.



"Тому якомога менше контакту з окупаційною владою і якомога швидше намагатися евакуюватися. Окупанти можуть обирати собі кого завгодно і що завгодно розповідати у своє виправдання. Головне – щоб українські громадяни всіляко уникали участі у цьому фарсі", – резюмувала Верещук.