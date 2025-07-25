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Ексклюзив

Влада перейшла певні червоні лінії: Портников про скандальний закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП

Ірена Моляр
25 липня, 2025 п'ятниця
17:21
Суспільство Віталій Портников

Є червоні лінії, які пов’язані з тим, що НАБУ та САП – фетиш для частини українського суспільства та наших західних союзників

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Можливо, автори закону щодо НАБУ та САП не вірили в те, що буде поставлено під загрозу безпекову допомогу Україні. Бо вони можуть вважати, що антикорупційні розслідування – це одна справа, а безпекова допомога – інша. Адже без цієї допомоги Україна може програти війну. Для мене теж це дивно. Це може говорити про певний відрив від реальності. Тому що є певні червоні лінії. Ми бачили, як майже три з половиною роки поспіль жодних акцій протесту в Україні не відбувалося, хоча було багато вчинків влади, які не подобалися суспільству", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, більшість людей керувалося тим, що влада і суспільство, в цій війні на виживання України, мають бути разом. А послаблення владних інституцій таким чином сприятиме послабленню України та її можливій поразці і як результат – зникненню з політичної мапи світу. Тому на якісь дії, які навіть не здавалися правильними, компетентними та реалістичними, закривали очі.

"А тепер можна говорити про те, що влада перейшла певні червоні лінії. Я неодноразово говорив, що питання не про ефективність незалежних антикорупційних інституцій, питання не про те, чи є якісь розслідування щодо оточення президента, тому що останніми роками ми спостерігали рівень досить непоганого співробітництва НАБУ та САП з владою. Я взагалі не вважаю, що від цих органів могло щось бути серйозне до найближчого оточення президента. За великим рахунком НАБУ та САП вже давно є частиною симбіозу силової вертикалі", - прокоментував журналіст.

На його думку, є червоні лінії, які пов’язані з тим, що НАБУ та САП – фетиш для частини українського суспільства і наших західних союзників. Позбавлення незалежності цих органів – це не про їхню ефективність, взагалі не про боротьбу з корупцією. Це про фетиш.

"Коли ти маєш щось фетишизоване і важливе, від чого залежить спокій суспільства, допомога Україні, євроінтеграція, і це насправді не грає ключової ролі у функціонуванні державних інституцій, то навіщо ти намагаєшся боротися з цим фетишем та ще й за один день, щоб не залишати простору для суспільної дискусії? Можливо, якби такий закон обговорювався кілька тижнів, то влада усвідомила б, наскільки важливим і принциповим для суспільства є збереження незалежності антикорупційних інституцій. При тому, що близько 70% українців не довіряють НАБУ та САП, є довіра тільки до того, що ці органи незалежні. То навіщо позбавляти ці інституції того, що є таким важливим для суспільства,  при тому, що самі вони для суспільства неважливі? У цьому немає жодної логіки", - резюмував Портников.

 

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. 

Теги:
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Новини
Україна
Захід
НАБУ
Віталій Портников
допомога Україні
Центр Європи
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