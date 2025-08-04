За два дні на акції проти закону щодо НАБУ і САП у Києві вийшли майже 16 тис. людей, - моніторингова група "ОЗОН"

Про це розповіла менеджерка Київського Хабу прав людини, координаторка моніторингової групи "ОЗОН" Центру громадянських свобод Іванна Мальчевська, передає кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Вона наголосила на великій різниці у співвідношенні кількості учасників акцій та представників поліції. Так, за даними моніторингової групи, у перший день мирної акції проти законопроєкту №12414, 22 липня, було зафіксовано 5814 учасників з похибкою у 500 осіб. Водночас представників поліції було всього 11, з них 7 - представники поліції діалогу.

"Тобто лише 4 поліціянти, які мають при собі спецзасоби, можуть затримувати і застосовувати силу", - зазначає Іванна Мальчевська.

За її словами, таке співвідношення учасників акції та поліціянтів говорить про деескалаційний підхід поліції: "ми не будемо вас провокувати, не будемо на вас тиснути появою силових підрозділів, а будемо з вами комунікувати і допомагати вам".

Наступного дня, 23 липня, за підрахунками "ОЗОН", відбулася найбільша акція щодо законопроєкту №12414, в якій вщяли участь майже 10 тис. учасників, а точніше — 9528 з похибкою у 1000 людей.

При цьому на протесті чергували лише 17 поліцейських, 10 з яких - поліція діалогу.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Вже 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".