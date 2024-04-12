42% німців підтримують збільшення західної допомоги Україні, - опитування ZDF
Опитування німецького телеканалу ZDF показало, що рівень підтримки збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу серед німців значно зріс
Про це йдеться у результатах опитування ZDF.
Наразі за збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу виступають 42%, тоді як у лютому цього року таких було 33%.
На думку 31% респондентів, слід зберегти нинішній рівень підтримки (у лютому було 33%) і лише 22% (у лютому було 28%) хочуть, щоб Захід надавав Україні меншу військову підтримку.
Окрім цього, серед 82% німців спостерігається скептицизм щодо того, що Україна може виграти війну за допомогою зброї, яку постачає Захід, і цей показник навіть вищий, ніж у серпні 2023 року, коли він становив 70%.
За вступ України до НАТО після закінчення війни виступають 55%. Проти цього виступають 36%.
-
Опитування, проведене німецьким телеканалом ZDF у лютому показало, що переважна більшість німців підтримує продовження надання військової допомоги Україні після двох років повномасштабного вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.6
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе