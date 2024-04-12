42% німців підтримують збільшення західної допомоги Україні, - опитування ZDF

Про це йдеться у результатах опитування ZDF.

Наразі за збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу виступають 42%, тоді як у лютому цього року таких було 33%.

На думку 31% респондентів, слід зберегти нинішній рівень підтримки (у лютому було 33%) і лише 22% (у лютому було 28%) хочуть, щоб Захід надавав Україні меншу військову підтримку.

Окрім цього, серед 82% німців спостерігається скептицизм щодо того, що Україна може виграти війну за допомогою зброї, яку постачає Захід, і цей показник навіть вищий, ніж у серпні 2023 року, коли він становив 70%.

За вступ України до НАТО після закінчення війни виступають 55%. Проти цього виступають 36%.