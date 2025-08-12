"Аляска з Україною": в містах штату відбудуться протести проти візиту воєнного злочинця Путіна

Про це повідомили на facebook-сторінці організаторів акції, Stand Up Alaska.

"Приєднуйтесь до нас в Анкориджі, Аляска, щоб висловити протест проти присутності міжнародного воєнного злочинця", – йдеться в повідомленні.

"За схваленням губернатора президент запросив Володимира Путіна, і ми тут, щоб чітко заявити Дональду Трампу та Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму", – додали організатори акції протесту.

Захід на знак протесту проти зустрічі Путіна з Дональдом Трампом на Алясці проведуть також у столиці цього штату – місті Джуно.

"Путін – розшукуваний воєнний злочинець, відповідальний за багато злочинів, зокрема в Україні, включаючи викрадення тисяч дітей. Джуно підтримує Україну, і ми засуджуємо візит Путіна на Аляску", – йдеться на сторінці Juneau for Democracy.

фото: Juneau for Democracy

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або усіх трьох.