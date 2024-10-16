Авіакомпанія Iran Air скасувала рейси до Європи через кілька годин після нових санкцій ЄС
Авіакомпанія Iran Air розіслала смс пасажирам про скасування всіх рейсів, що прямують до Європи через кілька годин після оголошення нових санкцій ЄС
Про це повідомляє Euronews.
Кілька пасажирів заявили виданню, що вони отримали текстове повідомлення від аеропорту Імама Хомейні в іранській столиці з повідомленням про те, що їхні рейси до європейських напрямків скасовано.
Оператор сказав, що причина пов’язана з санкціями ЄС проти авіакомпанії.
Що передувало
Ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку.
Згодом повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю готує відповідь на ракетну атаку Ірану, попередивши, що вона буде "серйозною і значною".
Вже 14 жовтня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти військових діячів та компаній Ірану у відповідь на атаку країни проти Ізраїлю 1 жовтня.
Представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї заявив, що його країна незадоволена новими санкціями ЄС та Британії, запровадженими щодо Тегерана за атаку на Ізраїль 1 жовтня, і заперечує постачання балістичних ракет Росії.
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