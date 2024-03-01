Австралія оголосила нові санкції проти РФ через смерть Навального
У п'ятницю, 1 березня, уряд Австралії оголосив додаткові санкції проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального
Про це йдеться у повідомленні уряду.
"Наші думки з сім’єю Навального та його прихильниками в Росії та в усьому світі, коли вони оплакують його на його похоронах пізніше сьогодні. Ми визнаємо роботу всіх у Росії, хто просуває демократію та права людини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що санкції стосуються трьох російських чиновників, а також економіки РФ.
- Нещодавно Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій, які пов'язані з економічним сектором, проти Росії та Білорусі.
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