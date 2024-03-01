Австралія оголосила нові санкції проти РФ через смерть Навального

Про це йдеться у повідомленні уряду.

"Наші думки з сім’єю Навального та його прихильниками в Росії та в усьому світі, коли вони оплакують його на його похоронах пізніше сьогодні. Ми визнаємо роботу всіх у Росії, хто просуває демократію та права людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції стосуються трьох російських чиновників, а також економіки РФ.