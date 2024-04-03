Австрія виділила €2 млн на гуманітарні проєкти в Україні

Про це повідомила пресслужба МЗС Австрії.

Там заявили про безпрецедентний рівень глобальних гуманітарних криз і наголосили на бажанні Австрії допомогти "швидко й небюрократично".

"Наша безпека в Європі також значною мірою залежить від безпеки та стабільності наших сусідів. Тому необхідно зробити все можливе, щоби запобігти нелегальній міграції. Таким чином, місцева допомога в кризових регіонах допомагає двома способами: з одного боку, це важливо для покращення місцевого життя та полегшення людських страждань, а з іншого боку, це допомагає стримувати нелегальну міграцію до Австрії та Європи", - сказав канцлер Карл Негаммер.

Зазначається, що виділено 9,5 млн євро - на проєкти в країнах Африки на південь від Сахари (Ефіопія, Буркіна-Фасо, Мозамбік, Уганда); 8 млн євро - на проєкти на Близькому Сході (Йорданія, Ліван та Сирія), 2 млн євро - на проєкти в Афганістані й сусідніх країнах і 2 млн євро - на проєкти в Україні.

Що відомо про позицію Австрії у війні РФ проти України

31 січня 2023 року Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Австрія побоюється, що війна може поширитися на Європу й означатиме не тільки бойові дії, а й збільшення міграції.

При цьому в Австрії зазначили, що допомога країни обмежиться гуманітарною сферою.

У травні уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

8 червня стало відомо, що Австрія виділить МАГАТЕ €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні. А 20 червня федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Того ж місяця Австрія виступила проти надання гарантій безпеки Україні. "Для нас як нейтральних держав ясно, що ми не можемо давати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта й Кіпр чітко дали зрозуміти, що мають заперечення", - сказав тоді Негаммер.

А у жовтні минулого року голова МЗС Австрії заявив, що очікує на початок переговорів між РФ та Україною про мир.

21 березня 2024 року канцлер Австрії Негаммер сказав, що його країна не підтримує передачу доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для ЗСУ, але не проти, аби їх спрямували на відновлення України.