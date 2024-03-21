Австрія виступила проти закупівлі зброї для України коштами від заморожених активів РФ
Австрія не підтримує передачу доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для ЗСУ, але не проти, аби їх спрямували на відновлення України
Про це перед самітом лідерів Євросоюзу 21 березня заявив канцлер Австрії Карл Негаммер.
"Наразі ми перебуваємо в процесі обговорення цього питання. Для нас, нейтральних, важливо, щоб гроші, які ми схвалюємо, не були витрачені на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалося, що вони мають бути інвестовані у відновлення в Україні, і я думаю, що це розумна пропозиція", – сказав він.
Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонував віддавати на закупівлю зброї для України 90% доходів від російських активів. У РФ пригрозили країнам, які ухвалять подібні рішення, судовими позовами.
Що відомо про позицію Австрії у війні РФ проти України
31 січня 2023 року Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Австрія побоюється, що війна може поширитися на Європу й означатиме не тільки бойові дії, а й збільшення міграції.
При цьому в Австрії зазначили, що допомога країни обмежиться гуманітарною сферою.
У травні уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.
8 червня стало відомо, що Австрія виділить МАГАТЕ €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні. А 20 червня Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Того ж місяця Австрія виступила проти надання гарантій безпеки Україні. "Для нас як нейтральних держав ясно, що ми не можемо давати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта й Кіпр чітко дали зрозуміти, що мають заперечення", - сказав тоді Негаммер.
А у жовтні минулого року голова МЗС Австрії заявив, що очікує на початок переговорів між РФ та Україною про мир.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.25
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе