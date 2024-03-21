Австрія виступила проти закупівлі зброї для України коштами від заморожених активів РФ

Про це перед самітом лідерів Євросоюзу 21 березня заявив канцлер Австрії Карл Негаммер.

"Наразі ми перебуваємо в процесі обговорення цього питання. Для нас, нейтральних, важливо, щоб гроші, які ми схвалюємо, не були витрачені на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалося, що вони мають бути інвестовані у відновлення в Україні, і я думаю, що це розумна пропозиція", – сказав він.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонував віддавати на закупівлю зброї для України 90% доходів від російських активів. У РФ пригрозили країнам, які ухвалять подібні рішення, судовими позовами.

Що відомо про позицію Австрії у війні РФ проти України

31 січня 2023 року Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю. Австрія побоюється, що війна може поширитися на Європу й означатиме не тільки бойові дії, а й збільшення міграції.

При цьому в Австрії зазначили, що допомога країни обмежиться гуманітарною сферою.

У травні уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

8 червня стало відомо, що Австрія виділить МАГАТЕ €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні. А 20 червня Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Того ж місяця Австрія виступила проти надання гарантій безпеки Україні. "Для нас як нейтральних держав ясно, що ми не можемо давати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта й Кіпр чітко дали зрозуміти, що мають заперечення", - сказав тоді Негаммер.

А у жовтні минулого року голова МЗС Австрії заявив, що очікує на початок переговорів між РФ та Україною про мир.