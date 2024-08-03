Байден попередив Нетаньягу, що США припинять допомогу, якщо Ізраїль сприятиме ескалації конфлікту з Іраном, - Axios

Про це повідомляє Axios з посиланням на американських посадовців.

Зазначають, що під час телефонної розмови у четвер, 1 серпня, Байден закликав Нетаньягу припинити ескалацію і негайно узятися до досягнення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

За словами співрозмовників видання, Байден і його головні помічники глибоко розчаровані наслідками вбивств лідера ХАМАСУ Ісмаїла Ганії і командира "Хезболли" Фуада Шукра.

Байден зателефонував Нетаньягу, щоб обговорити спільні американо-ізраїльські військові приготування до дій у відповідь з боку Ірану і "Хезболли", а також, щоб дати зрозуміти, що він незадоволений напрямком, який ізраїльський прем'єр-міністр обрав протягом останнього тижня, - повідомили джерела.

Один посадовець зазначив, що Байден поскаржився Нетаньягу на те, що минулого тижня в Овальному кабінеті вони говорили про забезпечення угоди про звільнення заручників, але замість цього ізраїльський прем’єр пішов на вбивство Ганії в Тегерані.

Байден сказав Нетаньягу, що США допоможуть Ізраїлю відбити потенційну іранську атаку, але після цього він не очікує подальшої ескалації з ізраїльської сторони.

Він також попередив, - якщо Нетаньягу знову піде на ескалацію, йому не варто розраховувати на допомогу США, - додав американський посадовець.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик військової ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська, і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.