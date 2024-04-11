Байден заявив про "залізну" підтримку Ізраїлю у разі помсти Ірану за атаку на посольство в Сирії
Президент США Джо Байден заявив про "залізну" підтримку Ізраїлю на тлі заяв Ірану про напад на країну після атаки на іранське посольство у Сирії
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Байден заявив про це під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Він сказав, що політики обговорювали ситуацію на Близькому Сході. Зокрема "спільну підтримку припинення вогню та угоди щодо захоплення заручників, а також невідкладні зусилля з вирішення гуманітарної кризи, яка існує в Газі".
"Ми також хочемо звернути увагу на загрозу Ірану здійснити атаку. Вони погрожують здійснити серйозний напад на Ізраїль. Як я сказав прем’єр-міністру Нетаньягу, наша відданість безпеці Ізраїлю проти цих загроз з боку Ірану та його ставлеників є залізною. Дозвольте повторити: залізною. Ми зробимо все можливе, щоб захистити безпеку Ізраїлю", - наголосив Байден.
Що передувало
2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.
Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
10 квітня повідомлялось, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний, і це буде" за напад на посольства країни в Сирії.
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