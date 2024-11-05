"Більше схоже на дискотеку, ніж на вибори": журналістка Еспресо з дільниці у Філадельфії про процес голосування

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Виборча дільниця розташована в школі — в принципі, дуже схоже на наші дільниці. Але те, що відбувається перед цією виборчою дільницею, у нас не побачиш. Тут гучно грає музика: є діджей, черлідерки, дівчата, які закликають людей заходити всередину. Загалом тут все дружелюбно: людям роздають наліпки, значки, ручки, брелоки, прапорці. Це більше схоже на якусь дискотеку просто неба посеред білого дня, ніж на вибори. Але для американців це звична річ, так звана традиція", - розповіла Вакулюк.

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За її словами, журналістам заборонено знімати або навіть перебувати всередині виборчої дільниці. Такі правила в США. Там вважають, що це може вплинути на вибір людини.

"Ми можемо спілкуватися лише з тими, хто вже проголосував. Я розпитувала американців, які прийшли на вибори, про їхні очікування, про те, що вони відчувають у цей день. Вони кажуть, що, звичайно, переживають за майбутнє Америки, — це говорять як ті, хто проголосував за Трампа, так і ті, хто підтримав Гарріс. Серед опитаних мною було більше тих, хто підтримав Гарріс, але, звичайно, це не є репрезентативною вибіркою. Наші інтерв’ю — це просто розмови з людьми, які виходять із виборчих дільниць", - додала вона.