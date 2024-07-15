Була серйозна розмова у раді Україна-НАТО, - Зеленський про візит Орбана до Путіна
Президент України Володимир Зеленський прокоментував поїздку до РФ прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й розповів, що на раді Україна - НАТО після цього зазначалось: проросійської політики не має бути в жодного члена Альянсу
Про це він розповів на пресконференції.
"Я вважаю, його візит в Україну був правильним. Якщо він використовував Україну, щоб після цього йому було комфортно поїхати в Росію (...) це неправильно", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що не знав про візит Орбана до Москви після перебування у Києві й наголосив, що його поїздку до Росії він не підтримує.
Також Зеленський зауважив, що угорського прем’єра після таких дій засудили країни Європейського Союзу й НАТО.
"На засіданні нашої ради (рада Україна - НАТО, - ред.) зрозуміло, що була досить серйозна розмова про те, що не може бути проросійської політики у жодного члена НАТО. Тому я вважаю, що нам треба спробувати побудувати між нашими країнами відносини", - додав президент.
- 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
- Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
- 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
- Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.
- 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
- 8 липня Віктор Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
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