Була серйозна розмова у раді Україна-НАТО, - Зеленський про візит Орбана до Путіна

Про це він розповів на пресконференції.

"Я вважаю, його візит в Україну був правильним. Якщо він використовував Україну, щоб після цього йому було комфортно поїхати в Росію (...) це неправильно", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не знав про візит Орбана до Москви після перебування у Києві й наголосив, що його поїздку до Росії він не підтримує.

Також Зеленський зауважив, що угорського прем’єра після таких дій засудили країни Європейського Союзу й НАТО.

"На засіданні нашої ради (рада Україна - НАТО, - ред.) зрозуміло, що була досить серйозна розмова про те, що не може бути проросійської політики у жодного члена НАТО. Тому я вважаю, що нам треба спробувати побудувати між нашими країнами відносини", - додав президент.