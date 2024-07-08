"Час це закінчити": Байден написав листа демократам із запевненням, що не покине президентські вибори

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я твердо вирішив залишитися в цих перегонах, пройти їх до кінця і перемогти Дональда Трампа. Питання про те, як рухатися далі, обговорюється вже більше тижня. І настав час покласти цьому край", - написав Байден на тлі заяв щодо його можливої відставки.

Зазначено, що глава Білого дому надіслав цього листа вранці 8 липня. Інформаційна агенція зауважує, що раніше деякі анонімні демократи заявили про своє бажання, аби Байден пішов у відставку і зняв свою кандидатуру на цьогорічних виборах президента США. Проте чинний глава Штатів в етері Morning Joe на MSNBC висловив своє розчарування заявами про його відставку.

"Будь-яке ослаблення рішучості або відсутність ясності щодо попереднього завдання тільки допомагає Трампу і шкодить нам. Настав час об’єднатися, рухатися вперед як єдина партія та перемогти Дональда Трампа", - підкреслив Байден.

Що відомо про участь Джо Байдена у виборах

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах. Маєрс очікує, що провідні демократи закличуть Байдена дозволити іншому кандидату від партії балотуватися у президенти.

Проте 5 липня чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він "нікуди не піде" та продовжуватиме участь у президентських виборах США.

5 липня група з впливових бізнесменів та продемократичних активістів надіслали листа до президента США Джо Байден з проханням зняти свою кандидатуру з виборів.