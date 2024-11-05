"Чимало питань": політолог Рейтерович прокоментував перспективи підтримки України в разі перемоги Гарріс на виборах
Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах в США, то буде продовжувати політику підтримки України, але питання своєчасності та обсягів залишається відкритим
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Результат президентських виборів в США, хто б не став наступним лідером країни, безумовно матиме вплив на світову безпеку та на війну в Україні. Не важливо, хто переможе на цих виборах. В нас склався певний стереотип, що якщо Камала Гарріс стане наступним президентом США, то великих змін не відбудеться. По суті, всі думають, що вона буде продовжувати політику адміністрації Джо Байдена. Це не зовсім правильно. Ми насправді небагато знаємо про ставлення Камали Гарріс до якихось ключових питань світового порядку. Нам відомо про її якісь внутрішньополітичні моменти, але менше знаємо про глобальні питання. Також не слід забувати про те, що вона прийде зі своєю командою. І тому, гадаю, певні зміни мають відбуватись", - пояснив Рейтерович.
Політолог зауважив, що Камала Гарріс буде продовжувати надавати допомогу Україні. Втім, як зауважив Рейтерович, питання своєчасності допомоги та обсягів знову може бути під питанням.
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"Якщо Камала Гарріс виграє вибори, то Ізраїль може мати певні проблеми. Оскільки вона має не настільки однозначно проізраїльську позицію, ніж Дональд Трамп. Про це вона неодноразово робила відповідні заяви. Теж саме, до речі, й стосується України. Підтримка України буде продовжуватись, але до адміністрації Байдена в нас накопичилось чимало питань. Деякі з них є обʼєктивними", - додав він.
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