Дуже боюся, що МАГАТЕ буде виламувати нам руки, щоб ЗАЕС перейшла під контроль РФ, - дипломат Чалий

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Я вважаю, що ми програЄмо зараз МАГАТЕ і тут є суто технічні моменти. Україна, яка зараз є в Раді керуючих все-таки попри те, що там делегація має працювати над тим, щоб Росію викинули з Ради керуючих в червні цього року. Це можна робити тільки активною позицією дипломатичної роботи, не суто спеціалізованою, експертною, бо така практика тільки в небагатьох країнах і в тому числі у нас. У нас делегацію очолюють енергетики, а не дипломати, в інших країнах (там 35 країн) дипломати та з ними треба говорити. Постійний представник наш при міжнародних організаціях у Відні зараз в такому транзитному стані з погляду керування, якраз нова призначена, але наскільки я розумію, ще не доїхала туди", - пояснив Чалий.

Дипломат висловив здивування щодо зустрічі гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він (Гроссі, - ред.) на Запорізькій станції й російські військові з автоматами, повністю екіпіровані, кажуть: ми вас вітаємо на нашій російській землі. І він киває та йде далі. Розумієте, що відбувається, тобто не те що балансу немає, тут дуже далеко від рішення. Я дуже побоюсь, що вони будуть виламувати нам руки, щоб просто це все під ефективний контроль Росії перейшло пояснюючи це ядерними загрозами, а в результаті Росія зараз ядерне паливо не міняє, ми вже не слідкуємо, які вони блоки відключають, які підключають. Наскільки я знаю, росіяни не змогли ротацію зробити чи своїх завести туди, ніхто не хоче, наші виснаженні - дуже загрозлива ситуація. І ця загрозлива ситуація абсолютно ніяк поки що, я не бачу, щоб якось вирішувалась і зустріч Гроссі з Путіним в Сочі мене абсолютно не надихає", - додав експосол України у США.