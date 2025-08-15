Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський

Про це розповів речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.

"Це дуже цікаво, дуже рідко буває, щоб інші лідери були в цій машині, це, щоб зрозуміли українці, це (машина президента США, - ред.) є мобільний генштаб. Я у 12-му році співпрацював з президентом Обамою, мав подію в Нью-Йорку, і я зрозумів, скільки ця машина має включеного до себе, до супутників говорить, має різні дроти, які може включити", - сказав він.

Андрій Добрянський зауважив, що дивно бачити, як президент США Дональд Трамп поїхав у цій машині не просто із лідером іншої країни, а з очільником ворожої держави.

"Цілу країну можна контролювати з цієї машини. Вона є так скомбінована технологічно, то дуже цікаво, що він не тільки допустив іншого лідера, але лідера-ворога до такої таємної машини", - зазначив речник Українського конгресового комітету Америки.