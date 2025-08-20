Є висока ймовірність, що зустріч Зеленського, Трампа і Путіна відбудеться протягом десяти днів, - Веніславський

Таку думку висловив народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Еспресо.

"Я думаю, що ймовірність зустрічі (Зеленського, Трампа і Путіна, - ред.) після зустрічі на Алясці і зустрічі у Вашингтоні, ймовірні зустрічі, я сподіваюся, саме в трьохсторонньому форматі за участі президента Трампа, а ще, напевно, найбільший ідеальний варіант, щоб і за участі наших європейських партнерів, лідерів європейських країн достатньо висока. Тому що ми ж бачимо послідовність дій президента Сполучених Штатів Америки, пана Трампа, який і під час передвиборчої кампанії і вже прийшовши вдруге до Білого дому, до Овального кабінету заявив, що він докладатиме систематичних зусиль для того, щоб зупинити війну. І перед тим, як зустрічатися з Путіним, він анонсував практично той порядок дій, який на сьогоднішній день ми вже маємо можливість спостерігати. А саме, що перша зустріч відбудеться у форматі Путін-Трамп, друга зустріч відбудеться Трамп-Зеленський і третя відбудеться вже Зеленський-Трамп і Путін. Я думаю, що якраз десь до кінця цього місяця, до кінця серпня, протягом наступних 10 днів, в нас є достатньо висока ймовірність, що така зустріч відбудеться", - зазначив він.

Водночас Федір Веніславський зауважив, що на даний момент позиції української та російської сторони дещо відрізняються від послідовності дій.

"Тому що ми закликаємо, і президент Зеленський постійно про це говорить, зупинити бойові дії, а потім вже вести якісь перемовини щодо того чи іншого формату мирної угоди післявоєнної. Путін вже навпаки говорить, що давайте зразу підписувати документи і вже в результаті цього припиняти бойові дії. Дуже складно говорити про якісь поступки, компроміси, коли йдуть перманентні бойові дії чи постійні бойові дії і та чи інша територія, ми бачимо за введенням і нашого Генерального штабу, Інституту вивчення війни, періодично ті чи інші населені пункти переходять то під контроль російської окупаційної збройної машини, то під контроль наших Збройних сил. Тому це досить складно", - сказав нардеп.

Він наголосив, що пріоритетом є зупинка бойових дій.

"Але імовірність перемовин, на мій погляд, на сьогоднішній день є достатньо високою. Я думаю, що в найближчий час вони мають відбутися і будемо домагатися того, щоб зупинити бойові дії. А далі будемо вже бачити формат того, що є прийнятним для України і що є неприйнятним, і чого хоче Путін. Путін задачу максимум свою озвучив. Вона є неприйнятною ні для нас, ні для американських і європейських партнерів. І це очевидно було артикульовано під час зустрічі і під час розмови. І в тому числі після зустрічі президента Зеленського під час зустрічі президента Зеленського в телефонній розмові пана Трампа. Але подивимось, найближчим часом, я думаю, все проясниться і ми будемо мати більш чітку картину того, як буде далі відбуватися розвиток подій", - додав Юрій Веніславський.