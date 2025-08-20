English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Є висока ймовірність, що зустріч Зеленського, Трампа і Путіна відбудеться протягом десяти днів, - Веніславський
Ексклюзив

Є висока ймовірність, що зустріч Зеленського, Трампа і Путіна відбудеться протягом десяти днів, - Веніславський

Марина Клюєва
20 серпня, 2025 середа
22:37
Світ Федір Веніславський

Після зустрічі на Алясці й у Вашингтоні ймовірність перемовин у тристоронньому форматі між Зеленським, Трампом і Путіним досить висока

Зміст

Таку думку висловив народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері Еспресо.

"Я думаю, що ймовірність зустрічі (Зеленського, Трампа і Путіна, - ред.) після зустрічі на Алясці і зустрічі у Вашингтоні, ймовірні зустрічі, я сподіваюся, саме в трьохсторонньому форматі за участі президента Трампа, а ще, напевно, найбільший ідеальний варіант, щоб і за участі наших європейських партнерів, лідерів європейських країн достатньо висока. Тому що ми ж бачимо послідовність дій президента Сполучених Штатів Америки, пана Трампа, який і під час передвиборчої кампанії і вже прийшовши вдруге до Білого дому, до Овального кабінету заявив, що він докладатиме систематичних зусиль для того, щоб зупинити війну. І перед тим, як зустрічатися з Путіним, він анонсував практично той порядок дій, який на сьогоднішній день ми вже маємо можливість спостерігати. А саме, що перша зустріч відбудеться у форматі Путін-Трамп, друга зустріч відбудеться Трамп-Зеленський і третя відбудеться вже Зеленський-Трамп і Путін. Я думаю, що якраз десь до кінця цього місяця, до кінця серпня, протягом наступних 10 днів, в нас є достатньо висока ймовірність, що така зустріч відбудеться", - зазначив він.

Водночас Федір Веніславський зауважив, що на даний момент позиції української та російської сторони дещо відрізняються від послідовності дій. 

"Тому що ми закликаємо, і президент Зеленський постійно про це говорить, зупинити бойові дії, а потім вже вести якісь перемовини щодо того чи іншого формату мирної угоди післявоєнної. Путін вже навпаки говорить, що давайте зразу підписувати документи і вже в результаті цього припиняти бойові дії. Дуже складно говорити про якісь поступки, компроміси, коли йдуть перманентні бойові дії чи постійні бойові дії і та чи інша територія, ми бачимо за введенням і нашого Генерального штабу, Інституту вивчення війни, періодично ті чи інші населені пункти переходять то під контроль російської окупаційної збройної машини, то під контроль наших Збройних сил. Тому це досить складно", - сказав нардеп. 

Він наголосив, що пріоритетом є зупинка бойових дій. 

"Але імовірність перемовин, на мій погляд, на сьогоднішній день є достатньо високою. Я думаю, що в найближчий час вони мають відбутися і будемо домагатися того, щоб зупинити бойові дії. А далі будемо вже бачити формат того, що є прийнятним для України і що є неприйнятним, і чого хоче Путін. Путін задачу максимум свою озвучив. Вона є неприйнятною ні для нас, ні для американських і європейських партнерів. І це очевидно було артикульовано під час зустрічі і під час розмови. І в тому числі після зустрічі президента Зеленського під час зустрічі президента Зеленського в телефонній розмові пана Трампа. Але подивимось, найближчим часом, я думаю, все проясниться і ми будемо мати більш чітку картину того, як буде далі відбуватися розвиток подій", - додав Юрій Веніславський.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
  • Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
  • Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
переговори з РФ
Федір Веніславський
Читайте також:
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
Дмитро Медведєв
Автор Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
Київ
+20.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
23:43
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по Україні: у Києві спрацювала ППО
23:38
Трамп на даху
"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
23:09
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці
23:09
Ексклюзив
Ігор Луценко
Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко
22:37
Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
22:37
Ексклюзив
Сергій Таран
Питання УПЦ МП не стане причиною зриву переговорів, - політолог Таран
22:18
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше – на Лиманському й Покровському напрямках
21:43
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
21:10
Ексклюзив
Мирослав Чех
Зустрічі Зеленського з Навроцьким поставлять правильні акценти у відносинах між країнами, - ексдепутат Сейму Чех
21:08
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду
Трамп переплутав Вірменію з Албанією та заявив, що врегулював її конфлікт з Азербайджаном
20:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Третина бойових дій припадає на Покровську складову фронту, - Згурець розповів про ситуацію на найгарячішому напрямку
20:40
Александр Стубб
"Нейтральна територія": президент Фінляндії Стубб вважає, що Швейцарія могла б стати місцем зустрічі Зеленського й Путіна
20:11
Дмитро Медведєв
"Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні
20:02
аптека ліки
Уряд розширив перелік ліків, які українці отримуватимуть безоплатно
20:00
OPINION
Перша частина кривавого марлезонського балету поволі добігає кінця
19:57
військовий квиток, мобілізація
"Прибираємо живі черги під ТЦК": уряд ухвалив рішення, що стосується мобілізації
19:49
школа
Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах
19:40
Папа Римський Лев XIV
"Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну
19:29
Оновлено
У Києві відбулося судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері: 21 серпня очікується допит обвинуваченого
19:27
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
19:24
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Міноборони отримає нуль гривень внаслідок перерозподілу бюджету, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:19
Оновлено
Безугла
Комітет ВР підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту. Нардепка погрожує судом
19:11
Мексика
Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, аби відлякувати мігрантів у спеку
19:11
Ексклюзив
Володимир Горбач
Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
19:11
Оновлено
Міністр оборони Польщі звинуватив РФ у провокації через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
19:10
Оновлено
Сумський державний університет
РФ 18 серпня зруйнувала корпус Сумського держуніверситету, в бібліотеці згоріло 15 тис. книжок
19:04
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну
18:40
Ексклюзив
Мирослав Чех
Завдяки ексгумаційним роботам стало видно, наскільки історичні питання політизовані в Польщі, - ексдепутат Сейму Чех
18:31
До Дня Незалежності в Києві відкриють виставку експонатів доби княжої Русі "Скарби України. Символи державності"
18:04
OPINION
Гарантії безпеки для України "як 5-та стаття НАТО". Що це означає
17:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
Риторика Угорщини щодо України має кілька аудиторій, - аналітик Дячук
17:22
Микола Точицький
Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи
17:10
Едгар Ринкевич
Президент Латвії Ринкевичс назвав передчасними розмови про відправку військових в Україну
16:38
фейкові новини, fake news
Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД
16:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід
16:19
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила в цілому перерозподіл 35 млрд грн у бюджеті 2025 року
16:15
Ексклюзив
Мирослав Чех
Історичні питання в Польщі стосуються більше стосунків держави з громадянами українського походження, - ексдепутат Сейму Чех
16:08
Євробачення-2026 відбудеться у Відні
16:01
OPINION
Коли Путін зустрінеться із Зеленським і до чого тут Китай
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV