Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років за підготовку держперевороту
Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару засудили до 27 років і трьох місяців ув'язнення після того, як його визнали винним у підготовці державного перевороту з метою залишитися при владі після програшу на виборах 2022 року
Про це повідомляє Reuters.
"Ця кримінальна справа майже як зустріч Бразилії з її минулим, теперішнім і майбутнім", - сказала суддя Кармен Лусія перед тим, як проголосувати за засудження Болсонару, маючи на увазі історію країни, сповнену військових переворотів і спроб повалення демократії.
Вона додала, що є численні докази того, що Болсонару діяв "з метою підриву демократії та інституцій".
Четверо з п’яти суддів проголосували за засудження колишнього президента за п’ять злочинів: участь у збройній злочинній організації; спробу насильницького повалення демократії; організацію перевороту; пошкодження державного майна та об’єктів культурної спадщини.
Адвокати Болсонару заявили, що призначене покарання "було абсурдно надмірним", і що вони подадуть відповідні апеляції.
Що передувало
Болсонару обіймав посаду президента Бразилії протягом одного терміну з 2019 по 2023 роки. Він відомий як правий популіст. Під час пандемії COVID-19 Болсонару заперечував серйозність проблеми та необхідність введення карантинних заходів у країні. Також він критикувався за небажання вводити законодавчі заходи, що перешкоджають знищенню лісів Амазонії.
Раніше експрезидент Бразилії потрапив під слідство через серію масових заворушень, що почалися в країні на тлі його програшу у другому турі президентських виборів. Після оголошення результатів голосування прихильники Болсонару перекрили низку доріг у країні, а сам він не став прямо визнавати поразку.
У січні 2023 року тисячі прихильників Болсонару зібралися на демонстрацію проти підсумків виборів, яка переросла в заворушення – демонстранти увірвалися до будівель парламенту, Верховного суду країни та резиденції глави держави у столиці країни Бразиліа.
Так Сілва, який у цей час перебував у робочій поїздці в штаті Сан-Паулу, наказав підключити федеральні сили до відновлення порядку. В результаті було заарештовано сотні людей.
У червні судді Вищого виборчого суду визнали, що експрезидент частково несе відповідальність за "згубні для демократії наслідки" того, що сталося. Болсонару на вісім років заборонили балотуватись у президенти.
Наприкінці 2024 року поліція заарештувала колишнього міністра оборони Бразилії Вальтера Брагу Нетто після звинувачень в організації державного перевороту.
4 серпня 2025 року Верховний суд Бразилії ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо Жаїра Болсонару.
