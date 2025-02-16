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ЄС планує заблокувати імпорт американських культур, які вирощуються з використанням пестицидів, - FT

Ксенія Золотова
16 лютого, 2025 неділя
08:28
Світ фермери

Європейська комісія розглядає блокування імпорту певних харчових продуктів зі США, виготовлених з використанням пестицидів американських стандартів. Це відповідь на запровадження мит

Зміст

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на джерела.

За словами трьох офіційних осіб, Європейська комісія погодиться наступного тижня вивчити більші обмеження на імпорт зі США, що включатиме американські культури, які вирощуються з використанням пестицидів, які фермерам ЄС заборонено використовувати.

"Ми маємо дуже чіткі сигнали від парламенту, дуже чіткі сигнали також від держав-членів і від наших фермерів: все, що заборонено в ЄС, це має бути заборонено в ЄС, навіть якщо це імпортний продукт", — сказав комісар з охорони здоров’я Олівер Варгеї.

Комісія тривалий час виступала проти закликів Франції та інших держав-членів щодо взаємного ставлення до США, стверджуючи, що це може порушувати правила СОТ. Організація дозволяє лише обмеження на наукових підставах, які не дискримінують імпорт.

ЄС забороняє багато пестицидів, тому що вони завдають шкоди рослинам і тваринам, навіть якщо його агентство охорони здоров’я постановило, що деякі безпечні для вживання в низьких кількостях.

Комісар з охорони здоров’я сказав, що пестициди, що містять канцерогени, мутагени або ендокринні руйнівники, не повинні допускатися до блоку в імпортних продуктах харчування.

Однією з таких речовин є паракват, гербіцид, що заборонений в ЄС, але використовується в США для сільськогосподарських культур, включаючи соєві боби.

Відповідно до звіту, опублікованого на початку цього місяця, агітаційна група Pesticide Action Network Europe виявила пестициди, такі як фунгіцид пропіконазол і нейротоксичні інсектициди, що вбивають бджіл, у багатьох імпортованих продуктах.

Найпоширенішими продуктами із залишками заборонених пестицидів були чай і кава: 38% зразків чаю та 23% кави. Майже чверть зразків з Індії та 17 відсотків із Китаю, обох великих виробників чаю, містили залишки заборонених пестицидів.

Комісія також включатиме в майбутні торгові угоди вищі стандарти добробуту тварин. В ЄС діють правила щодо кількості місць для курей і телят, чистоти приміщень та іншого, що збільшує витрати для фермерів. 

  • Європейська комісія заявила, що негайно та твердо відреагує на підвищення мит Сполученими Штатами Америки, назвавши торговельну політику президента Дональда Трампа невиправданою.
     
Теги:
Новини
Економіка
ЄС
США
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