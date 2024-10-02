"ЄС рішуче засуджує напад Ірану на Ізраїль": Боррель закликав до негайного припинення вогню

Про це він написав у Х.

"ЄС рішуче засуджує атаку Ірану на Ізраїль. Небезпечний цикл атак і помсти може вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні", - написав Боррель.

За його словами, Євросоюз залишається повністю відданим запобіганню регіональної війни. Водночас він наголосив на "максимальній стриманості" в регіоні.

"ЄС підтримує і продовжуватиме підтримувати тісні контакти з усіма учасниками з цією метою. Ми закликаємо всі сторони до максимальної стриманості", - додав Боррель.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.