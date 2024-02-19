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Ексклюзив

Фактично Навальний скоїв суїцид, - журналіст Цимбалюк

19 лютого, 2024 понедiлок
21:47
Світ Олексій Навальний

Журналіст Роман Цимбалюк переконаний, що рішення Олексія Навального повернутись до Росії було помилковим, оскільки було очевидно, що режим Путіна його вбʼє

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Якщо Захід хоче змін в Росії, то їм треба допомогти Україні. Не вводити тільки санкції, а передавати всю необхідну зброю. Оскільки розраховувати на якусь опозицію Путіну і масові рухи в Росії марна справа", - вважає Цимбалюк.

Журналіст наголосив, що прихильники Навального мирними акціями не скинуть режим Путіна

"Знаєте, я от дивлюсь на тих людей в Росії, які намагаються покласти квіти в памʼять про Олексія Навального, і бачу самогубців. Звісно приємно, що там є люди, які проти війни, але ведуть вони себе дійсно як самогубці. Ліхтарями та свічками режим не скинути. Навальний, фактично, теж скоїв суїцид. Не можу зрозуміти на що він розраховував, коли повертався до Росії. Особливо мені зараз подобаються мітинги проти Путіна десь за кордоном - Нью-Йорк, Тбілісі і т.д. Це, відверто кажучи, трішки дивно”, - додав він.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Теги:
Росія
Володимир Путін
санкції проти Росії
Війна з Росією
Олексій Навальний
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