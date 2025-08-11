Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі

Про це повідомило Reuters.

У заяві прокурора йдеться про те, що екіпаж судна Eagle S, зареєстрованого на Островах Кука, яке перевозило російську нафту в Балтійському морі, підозрюють у перерізанні п'яти підводних кабелів шляхом протягування якоря по морському дну приблизно на 90 км. Там також зазначено, що цей інцидент спричинив перебої в наданні послуг та збитки на суму щонайменше 60 мільйонів євро.

Звинувачені – громадяни Грузії й Індії.

Eagle S належить до так званого тіньового флоту російських старіючих танкерів, які намагаються уникнути санкцій щодо продажу російської нафти.

Що відомо про перерізання інтернет-кабелів у Балтійському морі у грудні 2024 року

3 грудня 2024 року між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

Згодом фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня 2024 року фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

За кілька днів поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Станом на 6 січня цього року два підводні комунікаційні кабелі компанії Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати, а за день у Військово-морських силах Швеції повідомили про успішне підняття якоря танкера Eagle S.

У січні представник національного бюро розслідувань Фінляндії, який очолив слідство щодо танкера Eagle S, заявив, що екіпаж планував перерізати й інші підводні комунікації