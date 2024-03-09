Фінляндія візьме участь у військовій операції із захисту судноплавства у Червоному морі

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на спільному засіданні президента Фінляндії Александра Стубба та комітету міністрів з питань зовнішньої та безпекової політики.

На цьому етапі максимум 7 фінських військових приєднаються до міжнародної операції.

Усі вони виконуватимуть різноманітні завдання на посадах в оперативному штабі. Зокрема, до їхніх завдань входитиме забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.