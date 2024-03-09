Фінляндія візьме участь у військовій операції із захисту судноплавства у Червоному морі
Збройні сили Фінляндії приєднаються до міжнародної операції із захисту суден у Червоному морі від нападів єменських хуситів
Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на спільному засіданні президента Фінляндії Александра Стубба та комітету міністрів з питань зовнішньої та безпекової політики.
На цьому етапі максимум 7 фінських військових приєднаються до міжнародної операції.
Усі вони виконуватимуть різноманітні завдання на посадах в оперативному штабі. Зокрема, до їхніх завдань входитиме забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.
- Напередодні італійський парламент також схвалив участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів єменських хуситів.
- А Нідерланди заявили про плани направити до Червоного моря фрегат Zr. Ms. Tromp для захисту цивільного судноплавства від єменських хуситів.
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