Фінляндія вперше візьме участь у військових навчаннях НАТО як член Альянсу
У понеділок, 4 березня, розпочинаються навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024, в яких Фінляндія вперше візьме участь як член Альянсу
Про це пише Yle.
Зазначається, що військові навчання триватимуть 12 днів і матимуть важливе значення для Фінляндії, оскільки, крім того, що це найбільші навчання, до яких фінські сили оборони коли-небудь приєднувалися за кордоном, це також перший раз, коли Фінляндія відпрацьовує колективну оборону Альянсу як член НАТО.
"Nordic Response включає в себе наземні, морські та повітряні навчання, в яких беруть участь близько 20 тис. учасників з 14 країн, у тому числі 4100 фінських солдатів", - йдеться у повідомленні.
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