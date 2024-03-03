Фінляндія вперше візьме участь у військових навчаннях НАТО як член Альянсу

Про це пише Yle.

Зазначається, що військові навчання триватимуть 12 днів і матимуть важливе значення для Фінляндії, оскільки, крім того, що це найбільші навчання, до яких фінські сили оборони коли-небудь приєднувалися за кордоном, це також перший раз, коли Фінляндія відпрацьовує колективну оборону Альянсу як член НАТО.

"Nordic Response включає в себе наземні, морські та повітряні навчання, в яких беруть участь близько 20 тис. учасників з 14 країн, у тому числі 4100 фінських солдатів", - йдеться у повідомленні.