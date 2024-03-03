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Фінляндія вперше візьме участь у військових навчаннях НАТО як член Альянсу

3 березня, 2024 неділя
20:51
Світ Фінляндія НАТО

У понеділок, 4 березня, розпочинаються навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024, в яких Фінляндія вперше візьме участь як член Альянсу

Про це пише Yle.

Зазначається, що військові навчання триватимуть 12 днів і матимуть  важливе значення для Фінляндії, оскільки, крім того, що це найбільші навчання, до яких фінські сили оборони коли-небудь приєднувалися за кордоном, це також перший раз, коли Фінляндія відпрацьовує колективну оборону Альянсу як член НАТО.

"Nordic Response включає в себе наземні, морські та повітряні навчання, в яких беруть участь близько 20 тис. учасників з 14 країн, у тому числі 4100 фінських солдатів", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.
  • У листопаді країна вперше у статусі члена НАТО очолила міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23, які проходили з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі.
Теги:
Фінляндія
НАТО
Військові новини
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