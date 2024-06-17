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Їхали з Білорусі у вантажному потязі: в Польщі затримали чотирьох нелегалів з Алжиру

17 червня, 2024 понедiлок
14:42
Світ Польща

Чотири громадяни Алжиру намагались нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. Для цього вони переховувались у вантажному потязі

Зміст

Про це повідомляє RMF24.

Польські митники виявили нелегалів у вагоні з керамзитом. Мігрантами виявились громадяни Алжиру віком від 21 до 29 років, один з яких раніше жив у Західній Європі, але через проблеми з законом його депортували із забороною в’їзду на 10 років.

Зазначається, що проти чотирьох мігрантів Польща розпочала адміністративне провадження, відповідно до якого їх вирішили повернути до країни походження й заборонити в’їзд до Шенгенської зони протягом 5 років. 

Що відбувається на польсько-білоруському кордоні

28 травня іноземець-нелегал поранив ножем польського військового на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі заявив, що посилить захист кордону.

У зв'язку з цим, 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів із ножем на польського прикордонника.

3 червня група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.

4 червня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

6 червня стало відомо, що польський військовий, на якого 28 травня напала група мігрантів на білоруському кордоні, помер у лікарні.

7 червня у Польщі співробітників превентивної поліції, які чергують на польсько-білоруському кордоні, зобов'язали носити особисту зброю у зв'язку з загостренням ситуації з мігрантами.

10 червня польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.

Теги:
Польща
Білорусь
мігранти
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