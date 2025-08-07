Індійські державні НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами ознайомлених із планами закупівель співрозмовників агентства, індійські державні НПЗ призупиняють купівлю російської нафти.

Так, заводи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та HindusПНtan Petroleum Corp. планують пропустити в подальшому процеси закупівлі сировини, допоки уряд держави не дасть відповідної вказівки.

"Це вплине на закупівлю російських вантажів Urals для завантаження в жовтні", – йдеться в матеріалі.

Наразі в Індії офіційно не оголосили жодних вказівок НПЗ припинити купувати нафту РФ.

Мита проти Індії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25-відсоткових мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти в Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.

6 серпня Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мита на товари з Індії через купівлю російської нафти.