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Ізраїль оголосив Гутерреша персоною нон грата через "неоднозначну" реакцію генсека ООН на напад Ірану

Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
13:35
Світ Антоніу Гутерреш

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що забороняє в'їзд до країни генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу через "неоднозначну" реакцію на напад Ірану

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю назвало реакцію Антоніу Гутерреша "неоднозначною" й звинуватило його в нездатності засудити масований ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

1 жовтня Гутерреш оприлюднив заяву, в якій він відреагував на напад Ірану: "Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході, ескалацію за ескалацією. Це має припинитись. Нам необхідне припинення вогню".

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

Теги:
ООН
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Антоніу Гутерреш
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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