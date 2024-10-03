Ізраїль вдарив по центру Бейрута: щонайменше 6 загиблих
Уранці четверга, 3 жовтня, Ізраїль завдав удару по центру Бейрута. Унаслідок бомбардування загинули щонайменше 6 людей
Про це повідомляє Reuters.
Ізраїльські військові стверджують, що завдали точного авіаудару по Бейруту.
Натомість джерело видання в службах безпеки повідомило, що ціллю була будівля в районі Бачура в центрі Бейрута, неподалік від парламенту та уряду.
За словами представників охорони здоров'я Лівану, щонайменше шестеро людей загинули і семеро отримали поранення.
Ситуація на Близькому Сході
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
У понеділок, 30 вересня, повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин.
Ввечері, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
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