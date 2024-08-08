Кампанія Гарріс зібрала $36 млн за добу після обрання Волца кандидатом у віцепрезиденти
Передвиборча кампанія Камали Гарріс протягом 24 годин зібрала $36 млн після того, як вона оголосила Тіма Волца кандидатом у віцепрезиденти від демократів
Про це пише The Hill.
Представники передвиборчого штабу Гарріс заявили, що цей збір коштів протягом доби є "одним із найкращих" та "відображенням ентузіазму серед демократів щодо вибору віцепрезидентом Волца як її напарника".
Видання нагадує, що Камала Гарріс оголосила губернатора штату Міннесота Тіма Волца своїм кандидатом у віцепрезиденти США. Зазначено, що вони в межах передвиборчої кампанії вже проводили мітинг у Філадельфії 6 серпня, а цього тижня поїдуть до Вісконсіна, Мічигану, Невади та Арізони.
"Загальна сума збору коштів у розмірі 36 мільйонів доларів відбувається після величезного фінансового місяця для кампанії Гарріс, яка зібрала понад 200 мільйонів доларів за тиждень", - додає The Hill.
Що передувало
16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс.
1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
6 серпня Гарріс обрала свого кандидата у віцепрезиденти: ним став губернатор штату Міннесота Тім Волц.
Того ж дня Гарріс та обраний нею кандидат у віцепрезиденти, губернатор штату Міннесота Тім Волц провели у штаті Філадельфія перший спільний передвиборчий мітинг.
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