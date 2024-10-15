Канада звинуватила індійський уряд у вбивстві своїх критиків, обидві країни вислали дипломатів

Про це інформує The New York Times.

Вказано, що Канада вислала посла Індії в Канаді Санджая Кумара Верму і ще п'ятьох дипломатів, заявивши, що вони є частиною великої злочинної мережі.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявила, що її країна вирішила вислати дипломатів після того, як індійський уряд відмовився зняти їхній дипломатичний імунітет і дозволити їм брати участь у канадському розслідуванні. За її словами, правоохоронці визначили їх як таких, що мають інтерес у справі вбивства лідера сикхської громади в Британській Колумбії Ніджара. Вона вказала, що це рішення було зваженим, оскільки слідчі "зібрали достатні, чіткі і конкретні докази".

Невдовзі індійський уряд оприлюднив заяву у якій йшлося, що країна сама відкликала своїх дипломатів через "атмосферу екстремізму і насильства", яка наражала їх на небезпеку. Звинувачення у причетності до вбивства Ніджара відкинули, назвавши їх політично вмотивованими.

Індійський уряд також заявив, що висилає з Індії шістьох канадських дипломатів, включно з другим за рангом дипломатом посольства, тимчасовим повіреним у справах Стюартом Вілером.

Що відомо про вбивство сикхського активіста у Канаді

19 вересня 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти індійського уряду" вчинили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо сказав, що велика спільнота канадців індіанського походження була обурена вбивством і в деяких випадках побоюється за свою особисту безпеку.

Зазначається, що 45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не повідомляли, чи напад був політично мотивованим.

Але Ніджар був відомий тим, що виступав за створення незалежної сикхської держави Халістан, яка включала б частини штату Пенджаб в Індії, і Індія оголосила його у розшук як терориста.

Натомість Індія назвала звинувачення Оттави у причетності до вбивства лідера сикхських сепаратистів "абсурдним та невмотивованим".

Згодом Індія призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, пов’язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати очікують від уряду Індії та Канади спільного розслідування можливої причетності агентів Нью-Делі до вбивства лідера сикхів в Оттаві.

Канадські чиновники поділилися з урядом Індії доказами, які можуть пов'язувати індійських агентів з убивством сикхського активіста у Канаді, ще до того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо оприлюднив це звинувачення.

Згодом Канада отримала дані розвідки про можливу причетність Індії до вбивства сикхського сепаратистського активіста на території Канади, на основі чого публічно звинуватила Індію.