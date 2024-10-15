Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Канада звинуватила індійський уряд у вбивстві своїх критиків, обидві країни вислали дипломатів

Канада звинуватила індійський уряд у вбивстві своїх критиків, обидві країни вислали дипломатів

Ольга Бабишена
15 жовтня, 2024 вiвторок
05:34
Світ

Канада та Індія взаємно вислали дипломатів після того, як Оттава звинуватила індійський уряд у вбивстві своїх критиків. Конфлікт між країнами виник через вбивство сикхського активіста торік

Зміст

Про це інформує The New York Times.

Вказано, що Канада вислала посла Індії в Канаді Санджая Кумара Верму і ще п'ятьох дипломатів, заявивши, що вони є частиною великої злочинної мережі. 

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявила, що її країна вирішила вислати дипломатів після того, як індійський уряд відмовився зняти їхній дипломатичний імунітет і дозволити їм брати участь у канадському розслідуванні. За її словами, правоохоронці визначили їх як таких, що мають інтерес у справі вбивства лідера сикхської громади в Британській Колумбії Ніджара. Вона вказала, що це рішення було зваженим, оскільки слідчі "зібрали достатні, чіткі і конкретні докази". 

Невдовзі індійський уряд оприлюднив заяву у якій йшлося, що країна сама відкликала своїх дипломатів через "атмосферу екстремізму і насильства", яка наражала їх на небезпеку. Звинувачення у причетності до вбивства Ніджара відкинули, назвавши їх політично вмотивованими. 

Індійський уряд також заявив, що висилає з Індії шістьох канадських дипломатів, включно з другим за рангом дипломатом посольства, тимчасовим повіреним у справах Стюартом Вілером. 

Що відомо про вбивство сикхського активіста у Канаді

19 вересня 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти індійського уряду" вчинили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Він сказав, що звинувачення ґрунтується на розвідданих, зібраних урядом Канади.

Пізніше міністр закордонних справ Мелані Джолі оголосила, що Канада вислала індійського дипломата, якого вона назвала очільником індійської розвідки в Канаді.

Трюдо сказав, що велика спільнота канадців індіанського походження була обурена вбивством і в деяких випадках побоюється за свою особисту безпеку.

Зазначається, що 45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї у Британській Колумбії. Слідчі з Королівської канадської кінної поліції заявили, що на нього влаштували засідку люди в масках, але не повідомляли, чи напад був політично мотивованим.

Але Ніджар був відомий тим, що виступав за створення незалежної сикхської держави Халістан, яка включала б частини штату Пенджаб в Індії, і Індія оголосила його у розшук як терориста.

Натомість Індія назвала звинувачення Оттави у причетності до вбивства лідера сикхських сепаратистів "абсурдним та невмотивованим". 

Згодом Індія призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, пов’язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати очікують від уряду Індії та Канади спільного розслідування можливої причетності агентів Нью-Делі до вбивства лідера сикхів в Оттаві.

Канадські чиновники поділилися з урядом Індії доказами, які можуть пов'язувати індійських агентів з убивством сикхського активіста у Канаді, ще до того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо оприлюднив це звинувачення.

Згодом Канада отримала дані розвідки про можливу причетність Індії до вбивства сикхського сепаратистського активіста на території Канади, на основі чого публічно звинуватила Індію. 

Теги:
Індія
Канада
Читайте також:
змія
Автор Крістіна Слончак
12 жовтня, 2024 субота
Як захистити подвір'я від змій: топ-7 рослин, що відлякують рептилій
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Анатолій Буряк
13 жовтня, 2024 неділя
Вояки з КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан
Автор Катерина Ганжа
13 жовтня, 2024 неділя
Зеленський: бійців Північної Кореї передають до військових сил окупанта
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
06:27
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі чергують 2 російські ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів"
06:18
Морський порт Одеси
"Підштовхнути до переговорів": ISW назвав мету російських ударів по припортовій інфраструктурі України
06:13
Планують відновити танковий батальйон: Нідерланди закуповують 46 Leopard
06:07
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну "шахедами" і ракетами: у Миколаєві загинула людина, є поранені
05:36
Росіяни змушують мігрантів з центральної Азії їхати на війну проти України, - Настоящее Время
03:44
Boeing
Авіакомпанія Boeing звільнить 17 тис. працівників внаслідок страйку
02:25
Ілюстративне фото
Міноборони впродовж року допустило до використання в ЗСУ 17 зразків техніки для розмінування
01:50
Оновлено
У Києві невідомий заявив про мінування будівлі міськради
Україною прокотилася хвиля масових мінувань. Відправник погроз "звинуватив" журналісток Радіо Свобода
01:41
Норвегія
Росія скоротила персонал свого посольства в Норвегії до двох осіб
01:14
Оновлено
Дензел Дюмфріс (в центрі), Нідерланди - Німеччина
Ліга націй: Албанія перемогла Грузію, результати й розклад матчів 14 жовтня
00:29
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 189 боєзіткнень: найгарячіше на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках
2024, понедiлок
14 жовтня
23:58
Артем Довбик (ліворуч), Україна - Чехія
Україна зіграла внічию з Чехією в Лізі націй
23:42
Китай
В розвідувальних операціях Китаю можуть брати участь до 600 тис. шпигунів, - WSJ
23:40
Михайло Мудрик та Павел Шульц (праворуч), Україна - Чехія
Україна - Чехія 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
23:09
NASA і SpaceX запустили корабель для дослідження супутника Юпітера, який може бути придатним для життя
22:53
Жозеп Боррель
Боррель: план перемоги України Зеленський представить на наступному засіданні Європейської Ради
22:37
Олег Ляшко
Екснардепа Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем
22:15
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ пошкодила в Херсоні офіс Червоного Хреста та будівлю пошти під час нічної атаки
22:06
Анонс
Восьмий Український Жіночий Конгрес: афіша
Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість: розпочалася реєстрація для участі в Українському Жіночому Конгрес
21:55
Чехія
Чехія цьогоріч витратила на купівлю нафти з Росії у 5 разів більше коштів, аніж на допомогу Україні, - Politico
21:50
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Треба бути наполовину мертвим, щоб тебе визнали непридатним до військової служби, - нардеп Осадчук
21:30
МЗС України
"Брехливі наративи Росії": Україна відкинула звинувачення в нібито постачанні дронів повстанцям у Малі
21:17
Монумент Слави у Полтаві
У Полтаві мисткиня облила радянський монумент Слави червоною фарбою, закликавши до його демонтажу
20:59
"Війна в Україні. Біль, відчай та надія": фотограф Ліберов отримав французьку премію для військових кореспондентів
20:59
Ексклюзив
Покровськ
Росіяни намагаються вийти на південь Покровська, - майор запасу НГУ Гетьман
20:44
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували Херсон: загинули двоє жінок, є поранена
20:35
Жозеп Боррель
ЄС продовжить місію з навчання українських військових ще на два роки
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Як українські воїни помстилися росіянам за розстріл наших бійців на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:05
OPINION
Урядові ілюзії: чому єОселя не вирішує житлову проблему
20:03
Зеленський обговорив шлях України до НАТО з делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Фергюсом
20:00
OPINION
блог Ольга Духнич
Слова "всі будуть служити" часто промовляють ті, хто точно служити не буде
19:56
Каховська ГЕС, підтоплення
Росія завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн, - Міндовкілля
19:54
санкції проти Ірану
Британія ввела санкції проти Ірану через атаку Тегерана на Ізраїль 1 жовтня
19:46
на фото наслідки обстрілу Торецька
У Торецьку не лишилося цілих будинків і укриттів, окупанти займають нові райони, - ОТУ "Луганськ"
19:30
ґрати
У Німеччині засудили 80-річного ексофіцера Штазі за вбивство, скоєне пів століття тому
19:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про включення у війну Північної Кореї. На Ставці обговорили, як послабити зв'язки РФ із союзниками
19:14
Дональд Трамп
Трамп розгорнув агресивну кампанію проти перевірки фактів, наведених у його заявах, та поставив ультиматум ЗМІ, - WP
19:14
Джокер: Безумство на двох
"Джокер: Божевілля на двох" установив антирекорд касових зборів серед фільмів про персонажів DC
19:06
тюрма
Росіяни засудили жителя Севастополя до 21 року за звинуваченнями в держзраді та співпраці з СБУ
18:59
коронавірус
У Києві за тиждень зареєстрували понад 10 тис. випадків захворювання на грип і ГРВІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV