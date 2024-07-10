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Країни НАТО виділили понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ

10 липня, 2024 середа
07:34
Світ Жінки в ЗСУ

Країни Північноатлантичного альянсу нададуть понад $7 млн для підтримки жінок в ЗСУ, зокрема понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження

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Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека", пише Міністерство оборони України.

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", - заявив Блінкен.

Зазначається, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. 

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна. 

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу  шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

У вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон.

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія оголосили про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони Patriot, системи SAMP-T та анонсували надання інших систем ППО меншої дальності.

Теги:
ЗСУ
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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