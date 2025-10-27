Лінія Москви зрозуміла, але ця історія добігає кінця: Огризко про спроби Путіна знову обдурити Трампа

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

"Трамп чітко формулював своє бажання припинити вогонь, припинити війну. А Путін, розуміючи, що йому треба виграти час, щоб продовжувати війну, запропонував іншу ідею - концепцію всеосяжного регулювання з безліччю елементів, на підготовку яких треба витратити роки. Такі угоди, тим більше коли сторони займають абсолютно протилежні позиції, фізично неможливо узгодити за день, два, три або навіть за місяць чи рік", - пояснив Огризко.

За словами дипломата, Путін просто "купив" Трампа гарною обгорткою про всеосяжну угоду, в якій немає жодних реалій. Тепер Трамп, зрозумівши, що Путін його водив навколо пальця, повернувся до своєї першої ідеї, яку підтримала Україна.

"Тому тепер можна посилати у США кого завгодно, але вже пізно. І цей Дмитрієв, який приїхав і начебто мав загітувати Трампа, став посміховиськом, тому що всі зрозуміли, що він абсолютно нічим не відрізняється від московських пропагандистів. Тобто тут абсолютно зрозуміла лінія Москви - вони знову хочуть дурити Трампа, але ця історія вже добігає кінця", - наголосив Огризко.