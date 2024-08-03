Мадуро звинуватив опозицію Венесуели в підготовці теракту в Каракасі

Про це пише Bloomberg.

За словами Мадуро, частина груп найманців, озброєних гранатами та іншою зброєю, мають намір здійснити атаку в районі Бельомонта.

Зазначається, що цей район Каракаса розташований через дорогу від Лас-Мерседес, де голова кампанії проти президента Мадуро Марія Коріна Мачадо закликала до мирної демонстрації о 10:00.

Мадуро заявив, нібито теракти можуть здійснюватися "малими командами" за наказом Мачадо та за співучасті кандидата в президенти від опозиції Едмунда Гонсалеса. Він також звинуватив їх у спробі державного перевороту під керівництвом США.

У зв'язку з цим усім силовим структурам надано вказівку посилити охорону міста.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.

Згодом стало відомо, що Панама тимчасово призупиняє усі дипвідносини із Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.

У кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як виборча комісія оголосила переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро.

Президенти США і Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.