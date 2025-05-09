Мексика судитиметься з Google через перейменування Мексиканської затоки на Американську

Про це інформує The Guardian.

"Позов вже подано", - зазначила Шейнбаум, не уточнивши, де і коли він був поданий.

Днем раніше республіканці в палаті представників конгресу США схвалили закон, що закріплює політику Дональда Трампа щодо перейменування Мексиканської затоки в "Американську затоку".

Ініціаторкою законопроєкту стала конгресменка від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін. Голосування пройшло майже одноголосно: "за" проголосували майже всі республіканці, окрім представника штату Небраска Дона Бейкона, а всі демократи виступили проти.

У виданні пояснили, що навіть якщо законопроєкт стане законом і зробить нову назву офіційною для федеральних агентств США, його прийняття в сенаті, де необхідна підтримка демократів, виглядає малоймовірним. Крім того, інші країни не зобов'язані використовувати нову назву.

Ще у лютому президентка Шейнбаум попереджала Google, що розглядає можливість судового позову, якщо компанія не відмовиться від свого рішення щодо перейменування.

Уряд Мексики наполягає, що указ Трампа стосувався лише частини континентального шельфу, яка належить Сполученим Штатам, а не всієї затоки.

"Все, чого ми хочемо, - це щоб указ, виданий урядом США, був виконаний, - додала Шейнбаум. - Уряд США називає лише частину континентального шельфу США Американською затокою, а не всю затоку, тому що він не має повноважень давати назву всій затоці".