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Мережа Медведчука могла фінансувати й угорських політиків, - газета Népszava

31 березня, 2024 неділя
22:26
Світ Віктор Медведчук

Будапештська газета Népszava не виключає, що через портал Віктора Медведчука "Голос Європи" у Празі до поширення російської пропаганди в обмін на грошову винагороду могли бути причетними певні політики з Угорщини

Цьому питанню видання вже присвятило кілька матеріалів.

Як наголошує Népszava, вибори до Європарламенту в червні та вибори президента США в листопаді є "головними цілями росіян".

"Міжнародна преса гарячково шукає, хто з політиків причетний до російської мережі дезінформації, викритої чеською спецслужбою. Як виявилося, через "Голос Європи" який на перший погляд виглядає як новинний портал, Москва могла фінансувати угорських, німецьких, бельгійських, французьких, голландських і польських політиків для поширення проросійської пропаганди в ЄС. Зазвичай портал публікував заяви політиків, які закликали ЄС припинити підтримку України у війні проти Росії", - написала 29 березня Népszava.

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З угорської сторони у січні цього року інтерв’ю "Голосу Європи" дав голова угорської правої партії "Наша Батьківщина" (Mi Hazank), ексвіцеголова "Йоббіка" Ласло Тороцкаї, звертає увагу газета.

Тороцкаї відомий тим, що вважає за необхідне "претендувати" на Закарпаття, якщо Україна програє у війні з Росією.

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В згаданому інтерв'ю порталу Медведчука політик повторив думку про необхідність відмови від військової допомоги Україні з боку країн Заходу.

Навколо Ласло Тороцкаї вибухнув скандал

Того ж дня, 29 березня, співголова Угорської Партії Зелених (LMP) Акош Хадхазі звинуватив Тороцкаї у тому, що той "продаває свою країну росіянам". Своє звинувачення Хадхазі будує на факті інтерв'ю Тороцкаї на порталі Медведчука з наративами Кремля, а також на його співпраці з пропутінським депутатом бундестагу, одним з лідерів орієнтованої на Кремль німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Петром Бистронем. 

Відповідь на звинувачення Тороцкаї написав у себе в мережі X (раніше - Twitter).

"Мені приємно, що я дав інтерв’ю, якщо мене про це просили. Це моя робота. Для цього не потрібне розслідування секретної служби (першою про діяльність "Голоса Європи" повідомила контррозвідка Чехії - ред.). Я не знав, що це може фінансуватися росіянами. Але навіть якби й фінасувалося, то що з того? Я також із задоволенням даю інтерв’ю безпосередньо російським державним ЗМІ", - зазначив лідер угорської партії  "Наша Батьківщина" (Mi Hazank).

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AfD Тороцкаї називає "найсильнішою партією Німеччини", а Бистроня - своїм "другом" і "колегою".

"З іншого боку, це наклеп, що нашу кампанію фінансує Росія, або що я отримую за це гроші з Москви. З цієї причини я подаю до суду на Хадхазі", - додав Ласло Тороцкаї.

  • Наразі сайт "Голос Європи" не працює.
Теги:
Чехія
Німеччина
Віктор Медведчук
ФСБ
Угорщина
пропаганда
російські фейки
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