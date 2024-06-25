"Ми будемо підтримувати економічний сектор України й педалювати реформи": єврокомісар Варгелій про вступ держави до ЄС

Про це він заявив на спільній пресконференції щодо вступу України до Європейського Союзу з очільницею МЗС головуючої у ЄС Бельгії Аджою Лябіб та віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

"Ми будемо підтримувати економічний сектор України, а також педалювати реформи, аби Україна стала повноправним членом ЄС. Ми хочемо, аби Україна була добре підготовленою", - запевнив Варгелій.

Також він нагадав про фонд Ukraine Facilitу на 50 млрд євро й додав, що наша держава може розраховувати на підтримку Єврокомісії на шляху її вступу до блоку.

"Україна виконала ті умови, аби ми розпочали процес перемовин, і ми завдячуємо цьому успіху усім зусиллям з боку лідерства України. Ми бачимо, що за останні місяці настільки великим був прогрес", - підкреслив єврокомісар.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.

14 червня посли Євросоюзу домовилися про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку - перші міжурядові конференції відбудуться 25 червня.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. Зеленський прокоментував.