Ми повинні протистояти спробам Путіна пов'язати теракт у Підмосков'ї з Україною, - міністр оборони Британії Шаппс

Про це повідомляє Sky News.

Міністр сказав депутатам, що необхідно "протистояти" зусиллям російського диктатора Володимира Путіна знайти зв'язок між терактом та Україною.

"Тіньовий" міністр оборони Британії Джон Хілі сказав, що напад "не повинен стати прикриттям Кремля для незаконної війни Путіна в Україні".

Шаппс додав Хілі правий, коли каже, що немає жодного відомого британському відомству зв’язку теракту з Україною. Він аргументує, що терористи ІДІЛ справді взяли на себе відповідальність.

"Ми повинні протистояти спробам Путіна пов’язати це (теракт і Україну, - ред.)", резюмував Шаппс.