Ми повинні протистояти спробам Путіна пов'язати теракт у Підмосков'ї з Україною, - міністр оборони Британії Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країна не бачить "жодного зв'язку між Україною та терактом у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї
Про це повідомляє Sky News.
Міністр сказав депутатам, що необхідно "протистояти" зусиллям російського диктатора Володимира Путіна знайти зв'язок між терактом та Україною.
"Тіньовий" міністр оборони Британії Джон Хілі сказав, що напад "не повинен стати прикриттям Кремля для незаконної війни Путіна в Україні".
Шаппс додав Хілі правий, коли каже, що немає жодного відомого британському відомству зв’язку теракту з Україною. Він аргументує, що терористи ІДІЛ справді взяли на себе відповідальність.
"Ми повинні протистояти спробам Путіна пов’язати це (теракт і Україну, - ред.)", резюмував Шаппс.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в "Крокусі" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо висловив переконання, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.
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