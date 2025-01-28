Мін'юст США звільнив юристів, які працювали над кримінальними справами Трампа - CNN
Більше десятка юристів, які працювали над кримінальними розслідуваннями проти президента США Дональда Трампа, звільнили з Міністерства юстиції
Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.
У листі виконувача обов'язків генерального прокурора Джеймса МакГенрі до чиновників йдеться про те, що їм не можна "довіряти" у "сумлінному" виконанні порядку денного Трампа.
"Ви відіграли значну роль у переслідуванні президента Трампа. Належне функціонування уряду критично залежить від довіри вищих посадових осіб до своїх підлеглих. З огляду на вашу значну роль у переслідуванні президента, я не вірю, що керівництво Департаменту може довіряти вам у тому, що ви будете сумлінно допомагати реалізовувати порядок денний президента", - написав МакГенрі.
Зазначається, що звільнення відбуваються на тлі того, як адміністрація Трампа робить конкретні кроки з розслідування діяльності прокурорів, які здійснювали розслідування за кримінальними справами проти обвинувачених у подіях 6 січня 2021 року.
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