Мін'юст США звільнив юристів, які працювали над кримінальними справами Трампа - CNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

У листі виконувача обов'язків генерального прокурора Джеймса МакГенрі до чиновників йдеться про те, що їм не можна "довіряти" у "сумлінному" виконанні порядку денного Трампа.

"Ви відіграли значну роль у переслідуванні президента Трампа. Належне функціонування уряду критично залежить від довіри вищих посадових осіб до своїх підлеглих. З огляду на вашу значну роль у переслідуванні президента, я не вірю, що керівництво Департаменту може довіряти вам у тому, що ви будете сумлінно допомагати реалізовувати порядок денний президента", - написав МакГенрі.

Зазначається, що звільнення відбуваються на тлі того, як адміністрація Трампа робить конкретні кроки з розслідування діяльності прокурорів, які здійснювали розслідування за кримінальними справами проти обвинувачених у подіях 6 січня 2021 року.