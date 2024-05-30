Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Може спричинити неконтрольовану ескалацію": у Ватикані прокоментували дозвіл на використання Україною західної зброї на території РФ

"Може спричинити неконтрольовану ескалацію": у Ватикані прокоментували дозвіл на використання Україною західної зброї на території РФ

30 травня, 2024 четвер
22:44
Світ Базиліка Святого Петра у Ватикані

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив, що дозвіл на використання західної зброї Україною для ударів по об'єктах всередині Росії може спричинити "неконтрольовану ескалацію"

Зміст

Про це інформує ANSA

За його словами, такий дозвіл є "тривожною перспективою" і означатиме "неконтрольовану ескалацію". 

"Я думаю, що ця можливість повинна турбувати всіх тих, кому близька доля нашого світу. Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати", - сказав Паролін. 

Він додав, що Ватикан продовжує роботу на гуманітарному рівні і першочергово займається питанням повернення українських дітей в Україну. 

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії. Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії. Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування. Водночас США й надалі обмежують Україну в тому, де застосовувати надану їй зброю.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва. Також про відсутність обмежень заявила Чехія.

Разом з тим, у Латвії заявили, що не накладають жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорюють відправку військових в Україну. 

Теги:
Росія
зброя
Ватикан
Війна з Росією
НАТО
зброя для України
Читайте також:
Кім Чен Ин
29 травня, 2024 середа
КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
втрати окупантів
28 травня, 2024 вiвторок
Партизани зафіксували військових, якими росіяни намагаються компенсувати втрати в районі Часового Яру
пенсія
28 травня, 2024 вiвторок
Зростання мінімальної зарплати та пенсії: чого чекати у 2024-му
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.4
    Купівля 40.4
    Продаж 41.02
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
22:40
Єнс Столтенберг
Столтенберг пропонуватиме державам НАТО щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні, - Reuters
22:19
фейк
"США і НАТО провокують Україну на продовження війни з РФ": російські фейки і маніпуляції за 30 травня
22:10
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон прагне створити коаліцію держав, які відправили б військових інструкторів в Україну, - Le Monde
22:04
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "багато комунікацій" з партнерами щодо нових систем ППО та спільного виробництва дронів
21:48
Оновлено
Ірина Цибух
На Харківському напрямку загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух
21:47
Анастасія Волкова
У Слов'янську загинула військова журналістка Анастасія Волкова
21:39
Ексклюзив
білоруські військові
Цей сценарій не є ймовірним: генерал-майор СБУ Ягун про відкриття Росією нового фронту з боку Білорусі
21:35
OPINION
Віталій Портников
Байден дозволить бомбити Росію. Колонка Віталія Портникова
21:25
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Лунін заявив, що не зіграє в фіналі Ліги Чемпіонів
21:25
ЛГБТ
Уперше за час повномасштабної війни в Києві відбудеться "Марш Рівності"
21:00
парламент Молдови
У Молдові затвердили декларацію щодо засудження політики геноциду РФ проти України
20:40
Аналітика
Сергій Згурець
Здається, крига скресла у питаннях використання західної зброї для ударів вглиб території РФ. Колонка Сергія Згурця
20:35
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус прибув в Одесу та оголосив про новий пакет допомоги у €500 млн від Німеччини
20:22
Ексклюзив
долари
Здорожчання долара - це ситуативний попит, який невдовзі знизиться, - економіст Несходовський
20:19
Затримали на виході з СІЗО: ексначальника Одеського ТЦК знову взяли під варту за новою підозрою
20:09
OPINION
Володимир Єрмоленко
Ми не можемо собі дозволити втоми від їхньої втоми
20:01
Байба Браже
Латвія не обмежує Україну в застосуванні зброї, але відправку своїх військових не обговорює, – глава МЗС
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 827-го дня війни: російський флот за ніч позбувся щонайменше чотирьох суден у Криму, а Данія дозволить зі своїх F-16 бити по території РФ 
19:58
Ексклюзив
Наталія Лигачова
Медіаекспертка Лигачова розповіла, хто в ОП міг бути дотичний до спроби цензури в Укрінформі
19:52
НАТО Єнс Столтенбер
"Україна все ще може перемогти": Столтенберг назвав умову
19:35
Олег Синєгубов
Російські окупанти можуть наступати на Золочівському напрямку Харківщини - Синєгубов
19:35
МЗС України
В МЗС України відреагували на антиукраїнські заяви прем'єра Грузії
19:22
Тейлор Свіфт
Через концерти Тейлор Свіфт з Единбурга виселили безпритульних людей
19:19
цензура
Спроба цензури в Укрінформі: в Одесі розповіли про реакцію мережі кореспондентів
19:12
ID-картка, паспорт
Іноземців для набуття українського громадянства зобов'язали скласти два іспити: рішення уряду
19:09
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"Немає проблем": Чехія не проти, аби Україна використовувала її зброю для ударів по РФ, - глава МЗС Ліпавський
18:53
Гітанас Науседа
Литва приєднається до коаліції щодо надання ППО України, - президент Науседа
18:50
Огляд
Карло Акутіс
Перший святий-міленіал: хто такий Карло Акутіс
18:49
прапор Словенії
Уряд Словенії підтримав визнання Палестини
18:30
вуличне освітлення
Укренерго не прогнозує відключень світла 31 травня
18:28
Зеленський і Байден
Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду перед Самітом миру, - FT
18:21
Жінки в армії
Петиція щодо впровадження механізму протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ набрала необхідні голоси
18:20
Оновлено
новини Львівщини
ГУР підтвердило враження морськими дронами чотирьох катерів РФ у Криму
18:14
На фото: Емінем
"Щоб моя кар’єра зникла": Емінем анонсував вихід нової пісні у ролику з ілюзіоністом Девідом Блейном
18:05
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ вигадала схему конфіскації автомобілів українців на ТОТ, - Спротив
18:01
OPINION
Олег Манчура
Коли Росія пішла не туди?
17:49
На фото: Спалені Росією книжки видавництва Vivat на Книжковому Арсеналі
Vivat на Книжковому Арсеналі відкрив стенд зі спаленими росіянами у Харкові книжками
17:47
Оновлено
Радослав Сікорський
Польща обмежила пересування російських дипломатів країною. РФ відреагувала
17:44
ПАРЄ
ПАРЄ закликала європейські держави продовжити українським біженцям терміни перебування
17:44
обстріл Харків, книги
У МОН розповіли, чи вдасться забезпечити школярів підручниками після атаки РФ по друкарні в Харкові
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV