"Може спричинити неконтрольовану ескалацію": у Ватикані прокоментували дозвіл на використання Україною західної зброї на території РФ

Про це інформує ANSA.

За його словами, такий дозвіл є "тривожною перспективою" і означатиме "неконтрольовану ескалацію".

"Я думаю, що ця можливість повинна турбувати всіх тих, кому близька доля нашого світу. Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати", - сказав Паролін.

Він додав, що Ватикан продовжує роботу на гуманітарному рівні і першочергово займається питанням повернення українських дітей в Україну.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії. Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії. Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування. Водночас США й надалі обмежують Україну в тому, де застосовувати надану їй зброю.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва. Також про відсутність обмежень заявила Чехія.

Разом з тим, у Латвії заявили, що не накладають жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорюють відправку військових в Україну.