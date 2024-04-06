На додачу до осі зла Москва - Пекін з'явилася вісь страху Вашингтон - Берлін, - дипломат Огризко

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ситуація зайшла, справді, у політичний глухий кут і жодна з партії не хоче поступатися. Яким чином це вплине на нас - абсолютно зрозуміло: найнегативнішим. Якщо ми ще далі будемо продовжувати оцю політичну канитель (йдеться про надмірно бюрократичну та складну ситуацію, - ред.) - ну, не ми, а американські наші партнери, то це означатиме, що ситуація може стати у нас драматичною", - пояснив Огризко.

Дипломат нагадав про намагання Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу компенсувати затягування Штатів з грошима для України.

"Але знову ж таки, це поки що розмови. Коли він (фонд допомоги України про який говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг, - ред.) навіть буде затверджений невідомо. Дехто каже у Вашингтоні - добре, але це буде вже у липні. А до липня що? А хіба після прийняття рішення на завтра з'являються гроші? Це знову відтягування. Одним словом - дуже неприємна ситуація", - заявив керівник Центру дослідження Росії.

У контексті глобальної політичної арени, де напруженість та стратегічні альянси формують майбутнє України, дипломат висловив стурбованість щодо поточної ситуації з допомогою.

"У нас ситуація така, що, на превеликий жаль, проти осі зла, яка сформувалася, де полюсами є Москва і Пекін сформувалася інша вісь - вісь страху - полюсами якої стали, на превеликий жаль, Вашингтон і Берлін. Тому все це крутиться саме навколо цієї тези: якби у наших натівських партнерів було, справді, більше рішучості й менше страху, мені здається, цю тему можна було б закрити максимально швидко. На превеликий жаль, цього не відбувається", - підсумував ексміністр закордонних справ України.