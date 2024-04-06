На додачу до осі зла Москва - Пекін з'явилася вісь страху Вашингтон - Берлін, - дипломат Огризко
Міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії дипломат Володимир Огризко аналізуючи сучасну політичну ситуацію підкреслює ризики, які тягнуться через відсутність рішучості з боку ключових гравців на міжнародній арені
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Ситуація зайшла, справді, у політичний глухий кут і жодна з партії не хоче поступатися. Яким чином це вплине на нас - абсолютно зрозуміло: найнегативнішим. Якщо ми ще далі будемо продовжувати оцю політичну канитель (йдеться про надмірно бюрократичну та складну ситуацію, - ред.) - ну, не ми, а американські наші партнери, то це означатиме, що ситуація може стати у нас драматичною", - пояснив Огризко.
Дипломат нагадав про намагання Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу компенсувати затягування Штатів з грошима для України.
"Але знову ж таки, це поки що розмови. Коли він (фонд допомоги України про який говорив генсек НАТО Єнс Столтенберг, - ред.) навіть буде затверджений невідомо. Дехто каже у Вашингтоні - добре, але це буде вже у липні. А до липня що? А хіба після прийняття рішення на завтра з'являються гроші? Це знову відтягування. Одним словом - дуже неприємна ситуація", - заявив керівник Центру дослідження Росії.
У контексті глобальної політичної арени, де напруженість та стратегічні альянси формують майбутнє України, дипломат висловив стурбованість щодо поточної ситуації з допомогою.
"У нас ситуація така, що, на превеликий жаль, проти осі зла, яка сформувалася, де полюсами є Москва і Пекін сформувалася інша вісь - вісь страху - полюсами якої стали, на превеликий жаль, Вашингтон і Берлін. Тому все це крутиться саме навколо цієї тези: якби у наших натівських партнерів було, справді, більше рішучості й менше страху, мені здається, цю тему можна було б закрити максимально швидко. На превеликий жаль, цього не відбувається", - підсумував ексміністр закордонних справ України.
- 4 квітня відбулася зустріч Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На ній обговорювалось стратегічне зобов'язання усіх країн-учасниць стосовно допомоги Україні.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що існує два сценарії розвитку подій на фронті в Україні: якщо союзники з-поміж країн Альянсу не нададуть допомогу, ситуація може стати ще більш небезпечною.
- Кілька країн - членів НАТО можуть оголосити про постачання засобів ППО для України вже впродовж кількох наступних днів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе