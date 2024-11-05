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Головна Світ На виборах 2019 року в Україні лунали заяви про перемир'я та компроміс з Росією, подібні до заяв Трампа, але тоді українці їх підтримали, - Портников
Ексклюзив

На виборах 2019 року в Україні лунали заяви про перемир'я та компроміс з Росією, подібні до заяв Трампа, але тоді українці їх підтримали, - Портников

Віталій Бесараб
5 листопада, 2024 вiвторок
23:10
Світ Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Журналіст Віталій Портников розповів, що те, що ми зараз бачили на передвиборчій кампанії президентських виборів в США, ми вже бачили на передвиборчій кампанії 2019 року в Україні

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я був дуже здивований, що питання України було підняте на дебатах Гарріс та Трампа. Я не допускав, що таке можливо. Очевидно, що це не та тема, яка турбує більшість американських виборців. Хоча соціологія показує, що думки електорату Гарріс та Трампа розходяться щодо цього питання. Не так щодо підтримки чи не підтримки України, а стільки через те, що люди, які готові голосувати за Гарріс, вважають підтримку свободи й демократії пріоритетом США. Прихильники ж Трампа вважають, що головним пріорітетом США має бути недопущення участі їхньої країни у війнах. Тобто, республіканці в цій ситуації є партією миру, а демократи - партією війни в цій же ситуації", - пояснив Портников.

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Журналіст наголосив, що Дональд Трамп намагається перемогти на виборах популістичними заявами щодо України, але чомусь це не подобається українцям, які у 2019 році проголосували на виборах за кандидата, який висловлював такі ж тези.

"Це все дуже нагадує вибори в Україні у 2019 році. В нас теж була така собі партія війни та партія миру. Зокрема, Володимира Зеленського на президентських виборах громадяни вважали партією миру, а партію війну вони повʼязували з Петром Порошенком. Всі вважали, що якщо Володимира Зеленського оберуть президентом України, то війна закінчиться. До речі, сам майбутній президент України говорив про закінчення російсько-української війни приблизно теж саме, що говорить Дональд Трамп. Він говорить, що зустрінеться з Путіним, подивиться йому в очі й закінчить війну. Трамп також говорить, що у війні зацікавлені українські можновладці. Буває так, що власна тінь тебе наздоганяє. За великим рахунком те, що ми зараз бачили на передвиборчій кампанії президентських виборів в США, ми вже бачили на передвиборчій кампанії 2019 року в Україні. Трамп виступає з подібними тезами, а українцям вони чомусь не подобаються. Тобто, переважна більшість українців, які проголосували за мир, за необхідність домовлятись з Путіним, за пошук компромісів з Росією, за тезу про те, це українська влада хоче продовжувати війну, чомусь не хочуть, щоб за це голосували американці", - додав він.

 

  • Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс проголосувала на виборах у неділю, 3 листопада.
  • У ключовому штаті для виборів американського президента, Пенсильванії, оскаржили 4,3 тис. голосів людей, які проголосували поштою, та громадян, які живуть за кордоном і не є військовими.
  • Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп проголосував на виборчій дільниці у Флориді. Він висловив упевненість у своїй перемозі.
     
Теги:
Відео
Україна
вибори
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
переговори з РФ
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