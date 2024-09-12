Наприкінці жовтня в Канаді відбудеться конференція щодо визволення полонених і депортованих українців

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що дату узгодили керівник ОП Андрій Єрмак та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час онлайн-розмови.

Учасники відеозустрічі обговорили формат заходу, перелік країн, яких запросять узяти участь, порядок денний та очікуваний результат. Також було узгоджено подальшу співпрацю щодо підготовки конференції.

"Ми повинні знайти рішення для всіх груп, утримуваних Росією, - цивільних осіб, військовополонених та дітей", – зазначив Єрмак.

Повідомляється, що співорганізатором конференції разом із Канадою виступить Норвегія.

Єрмак подякував Жолі за увагу до робочої групи щодо цього пункту Формули миру та лідерство в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У розмові з української сторони також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заступники керівника Офісу президента Ігор Жовква та Ірина Верещук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посол України в Канаді Юлія Ковалів, радники керівника Офісу президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз, керівник проєктів Bring Kids Back UA Максим Максимов.