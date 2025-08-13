"Навіть якби я отримав Москву й Ленінград, сказали б, що я уклав погану угоду": Трамп звинуватив ЗМІ у фейках про зустріч із Путіним
Президент США Дональд Трамп прокоментував "фейкові новини нечесних ЗМІ" щодо його майбутньої зустрічі з диктатором Володимиром Путіном і заявив, що "ми виграємо у все"
Про це він написав у TruthSocial.
"Дуже нечесні ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, хоча зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це взагалі таке? Ми виграємо у все", – заявив Трамп.
За його словами, "навіть якщо б він отримав Москву й Ленінград у межах угоди з Росією", фейкові ЗМІ заявили б, що він уклав погану угоду.
"Вони хворі та нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!!!" – резюмував Трамп.
- Зустріч Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі. Але перед цим високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.
- Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США й диктатора РФ може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.
- 13 серпня Зеленський прибув у Берлін: у нього буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.
- Водночас Зеленський й українська команда намагаються вплинути на погляди Дональда Трампа перед його самітом з Путіним. Натомість у США кажуть, що риторика американського лідера може здаватися проросійською, бо той таким чином хоче досягти угоди.
