"Навіть якби я отримав Москву й Ленінград, сказали б, що я уклав погану угоду": Трамп звинуватив ЗМІ у фейках про зустріч із Путіним

Про це він написав у TruthSocial.

"Дуже нечесні ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, хоча зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це взагалі таке? Ми виграємо у все", – заявив Трамп.

За його словами, "навіть якщо б він отримав Москву й Ленінград у межах угоди з Росією", фейкові ЗМІ заявили б, що він уклав погану угоду.

"Вони хворі та нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!!!" – резюмував Трамп.