Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
Ексклюзив

Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач

Марина Клюєва
20 серпня, 2025 середа
19:11
Світ Володимир Горбач

На зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна російський диктатор може піти лише в крайньому випадку

Зміст

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

"Тристоронній формат (зустріч Зеленського, Трампа і Путіна, - ред.) - це вже, так би мовити, дуель за участі секунданта. На це Владімір Путін може піти в крайньому випадку, коли йому доведеться переглядати свою оцю стратегію довбить, довбить і довбить, або в тому випадку, коли він уже усвідомлено переконається, що Трампа він вже додовбав. І тоді зустріч два проти одного буде можливою і реалістичною з точки зору Володимира Путіна", - сказав він.

Володимир Горбач зауважив, що найкращим місцем для зустрічі президентів України, США та російського диктатора міг би стати Бермудський трикутник.

"Ну, і щодо місця такої тристоронньої зустрічі, я сьогодні пожартував, що найкращим місцем, найкращою локацією для тристоронньої такого роду зустрічі міг би бути Бермудський трикутник. Як місце, найближче до, найближчий портал до раю, найближчий до Флориди і резиденції Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Як він сьогодні сказав, що хотів би до раю потрапити, - ну, це, власне кажучи, була б йому найближча дорога", - додав політолог.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині. 
  • За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
  • Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
  • Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.
  • 19 серпня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає, що закінчення війни Росії проти України допоможе йому потрапити в рай і пожартував, що він на дні тотемного стовпа.
Коментар з Антоном Борковським
