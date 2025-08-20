Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач

Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.

"Тристоронній формат ( зустріч Зеленського, Трампа і Путіна, - ред.) - це вже, так би мовити, дуель за участі секунданта. На це Владімір Путін може піти в крайньому випадку, коли йому доведеться переглядати свою оцю стратегію довбить, довбить і довбить, або в тому випадку, коли він уже усвідомлено переконається, що Трампа він вже додовбав. І тоді зустріч два проти одного буде можливою і реалістичною з точки зору Володимира Путіна", - сказав він.

Володимир Горбач зауважив, що найкращим місцем для зустрічі президентів України, США та російського диктатора міг би стати Бермудський трикутник.

"Ну, і щодо місця такої тристоронньої зустрічі, я сьогодні пожартував, що найкращим місцем, найкращою локацією для тристоронньої такого роду зустрічі міг би бути Бермудський трикутник. Як місце, найближче до, найближчий портал до раю, найближчий до Флориди і резиденції Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Як він сьогодні сказав, що хотів би до раю потрапити, - ну, це, власне кажучи, була б йому найближча дорога", - додав політолог.