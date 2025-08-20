Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
На зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна російський диктатор може піти лише в крайньому випадку
Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в етері Еспресо.
"Тристоронній формат (зустріч Зеленського, Трампа і Путіна, - ред.) - це вже, так би мовити, дуель за участі секунданта. На це Владімір Путін може піти в крайньому випадку, коли йому доведеться переглядати свою оцю стратегію довбить, довбить і довбить, або в тому випадку, коли він уже усвідомлено переконається, що Трампа він вже додовбав. І тоді зустріч два проти одного буде можливою і реалістичною з точки зору Володимира Путіна", - сказав він.
Володимир Горбач зауважив, що найкращим місцем для зустрічі президентів України, США та російського диктатора міг би стати Бермудський трикутник.
"Ну, і щодо місця такої тристоронньої зустрічі, я сьогодні пожартував, що найкращим місцем, найкращою локацією для тристоронньої такого роду зустрічі міг би бути Бермудський трикутник. Як місце, найближче до, найближчий портал до раю, найближчий до Флориди і резиденції Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Як він сьогодні сказав, що хотів би до раю потрапити, - ну, це, власне кажучи, була б йому найближча дорога", - додав політолог.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
- Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
- Згодом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир.
- 19 серпня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає, що закінчення війни Росії проти України допоможе йому потрапити в рай і пожартував, що він на дні тотемного стовпа.
- Біла Церква
