"Не треба": Байден застеріг Іран від нападу на Ізраїль

Про це Байден сказав у п'ятницю, 12 квітня.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, яким є його меседж Ірану на тлі посилення повідомлень про неминучість удару по Ізраїлю, Джо Байден використав таке ж попередженням, спрямоване на стримування, яке він зробив після 7 жовтня: "Не варто".

"Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми будемо підтримувати Ізраїль, ми допоможемо захистити Ізраїль, і Ірану це не вдасться", – сказав Байден.

При цьому відповідаючи на запитання, наскільки неминучою може бути атака Ірану на Ізраїль, президент США Джо Байден зазначив, що не хоче вникати в секретну інформацію, але вважає, що "радше раніше, ніж пізніше".

Загострення ситуації на Близькому Сході: подробиці

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчили також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні. Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов.

12 квітня США застерегли своїх співробітників в Ізраїлі та членів їхніх сімей від поїздок за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви. Також США і Польща порадили своїм громадянам утриматися від поїздок на Близький Схід

Американська телерадіомережа CBS поінформувала, що, за даними США, Іран може 12 квітня атакувати Ізраїль сотнями дронів та десятками ракет. Того самого дня США заявили, що надсилають підкріплення на Близький Схід