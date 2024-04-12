США заборонили своїм працівникам виїжджати за межі великих міст Ізраїлю
США застерегли своїх співробітників в Ізраїлі та членів їхніх сімей від поїздок за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви
Про це повідомляє Reuters.
"З міркувань безпеки урядовим службовцям США та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва (включаючи Герцлію, Нетанію і Евен-Єгуду), Єрусалиму і Беер-Шеви до подальших розпоряджень. Урядовий персонал США має право на транзитний проїзд між цими трьома районами для особистих поїздок", - йдеться у повідомленні.
США запровадили обмеження через погрози Ірану помститися за авіаудар 1 квітня по території свого посольства в Дамаску.
"Вашингтон має політику інформування всіх американських громадян за допомогою таких попереджень, коли він оновлює заходи безпеки для свого персоналу в країні", - додали в Reuters,
Що передувало
2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.
Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.
10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.97 Купівля 38.97Продаж 39.44
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе