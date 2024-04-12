США заборонили своїм працівникам виїжджати за межі великих міст Ізраїлю 

Про це повідомляє Reuters.

"З міркувань безпеки урядовим службовцям США та членам їхніх сімей заборонено виїжджати за межі Тель-Авіва (включаючи Герцлію, Нетанію і Евен-Єгуду), Єрусалиму і Беер-Шеви до подальших розпоряджень. Урядовий персонал США має право на транзитний проїзд між цими трьома районами для особистих поїздок", - йдеться у повідомленні.

США запровадили обмеження через погрози Ірану помститися за авіаудар 1 квітня по території свого посольства в Дамаску.

"Вашингтон має політику інформування всіх американських громадян за допомогою таких попереджень, коли він оновлює заходи безпеки для свого персоналу в країні", - додали в Reuters,

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.