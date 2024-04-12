США відправляють підкріплення на Близький Схід, – AFP
Сполучені Штати Америки скерують додаткові сили в регіон через загрозу потенційного нападу Ірану на Ізраїль
Про це повідомило AFP.
У п'ятницю, 12 квітня, Сполучені Штати Америки заявили, що надсилають підкріплення на Близький Схід, оскільки зростають побоювання, що Іран незабаром може атакувати Ізраїль.
"Ми переміщуємо додаткові ресурси в регіон, щоб зміцнити регіональні зусилля зі стримування та посилити захист сил США", – цитує агентство представника оборони США у Вашингтоні.
Загострення ситуації на Близькому Сході: подробиці
2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.
Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.
10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.
Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов.
12 квітня США застерегли своїх співробітників в Ізраїлі та членів їхніх сімей від поїздок за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви.
Американська телерадіомережа CBS поінформувала, що, за даними США, Іран може вже 12 квітня атакувати Ізраїль сотнями дронів та десятками ракет
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