США відправляють підкріплення на Близький Схід, – AFP

Про це повідомило AFP.

У п'ятницю, 12 квітня, Сполучені Штати Америки заявили, що надсилають підкріплення на Близький Схід, оскільки зростають побоювання, що Іран незабаром може атакувати Ізраїль.

"Ми переміщуємо додаткові ресурси в регіон, щоб зміцнити регіональні зусилля зі стримування та посилити захист сил США", – цитує агентство представника оборони США у Вашингтоні.

Загострення ситуації на Близькому Сході: подробиці

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов.

12 квітня США застерегли своїх співробітників в Ізраїлі та членів їхніх сімей від поїздок за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви.

Американська телерадіомережа CBS поінформувала, що, за даними США, Іран може вже 12 квітня атакувати Ізраїль сотнями дронів та десятками ракет